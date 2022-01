Atleta araguainense se destaca em campeonato nacional de patinação

A atleta araguainense de patinação Nathália Ellen virou destaque no Freesty Curitiba 2021. A competição reúne atletas da patinação vindos de todo o País e rendeu para a patinadora o pódio em três modalidades diferentes. Mesmo sem treinador, Nathália alcançou o segundo lugar nas modalidades Classic Slalom, Battle Slalom e Free Jump.

A jovem de 26 anos foi a única tocantinense a participar da competição realizada na cidade de Curitiba, no Paraná, durante os dias 27 e 28 de novembro, e disse que tem se esforçado para levar o nome de Araguaína e do Tocantins para todo o Brasil.

“O que me motiva é o apoio de pessoas de todo o Brasil que veem em mim um potencial e meu esforço para continuar crescendo. Mesmo com a rotina de trabalho e a parceria da Prefeitura, sempre busco recursos para viajar, comprar equipamentos e treinar. Dou o meu melhor quando calço os patins e o resultado dessa paixão está ai”, contou a patinadora Nathália Ellen.

Batalha sobre rodas

O Slalom é uma modalidade da patinação altamente técnica que consiste em realizar manobras em torno de uma fileira de cones espaçados, exigindo criatividade e habilidade na execução das manobras. No Classic Slalom, o atleta apresenta uma coreografia baseada em uma série de manobras com os patins, já no Battle Slalom, o atleta tem 30 segundos, para realizar suas melhores manobras, assim como nas competições de skate, em uma espécie de batalha com os outros competidores.

Outra modalidade em que Nathália foi destaque durante a competição, foi o Free Jump ou “Salto Livre”, que consiste em saltos com obstáculos sobre obstáculos que vão ficando mais altos à medida que o atleta passa de fase. Durante a última competição a patinadora bateu seu record com um salto de 1,05 metros.

“Ainda tenho muita coisa para alcançar, quero ser campeã brasileira de Free Jump e campeã no Classic Slalom, que é à modalidade que mais amo fazer. Viver do esporte é um grande sonho que tenho, é uma caminhada muito difícil, mas o importante é nunca desistir”, diz a atleta Nathália Ellen.

Competições

A jovem já participou de outras sete competições ao longo da sua trajetória que teve início em 2017. Nathália, percorrendo cidades como: Teresina (PI), Curitiba (PR), Natal (RN) e São Paulo (SP) e obtendo colocações em diversas categorias.

No campeonato Slalom Piauí, no ano de 2017, ela ficou em 1º lugar na categoria Free Jump e 2º na Battle Slalom. No ano seguinte, participou do Freestyle, em Curitiba (PI), alçando o 4º lugar na categoria Free Jump, 5º na Battle Slalom e 6º Classic Slalom.

Ainda em 2018, Nathália participou do Sow Battle, em Natal (RN), conseguindo ser colocada em todas as categorias que se inscreveu. Ficando em 2º lugar na Free Jump, 2º na Classic Slalom e 3º Battle Slalom.

A atleta também esteve no campeonato Sul-Americano, WSS 6 Brasil realizado em São Bernardo do Campo (SP), em 2018, obtendo o 3º lugar na categoria Classic Slalom, 4º na Battle Slalom, 5º na Free Jump e 7º na Speed Slalom.

Em 2019, a araguainense participou do 2º Campeonato de Patinação Freestyle, em Salvador (BA). Nessa competição, alcançou as seguintes colocações: 2º Free Jump, 2º Classic Slalom e 4º Battle Slalom. Ainda no mesmo ano, competiu no evento Freestyle em Curitiba (PR), ficou em 1º lugar na Battle Slalom, 2º Jump e 3º na Classic Slalom. O penúltimo evento que participou foi em São Paulo, o Freestyle Battle SP, obtendo o 1º lugar na categoria Battle Slalom e 2º na Free Jump.