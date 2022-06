Atividades no Parque da Pessoa Idosa são retomadas

A reabertura parcial do Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira foi marcada por muita emoção, alegria e música de qualidade com os acordes da Orquestra Sanfônica Graciosa de Palmas, formada por alunos da Escola Municipal Beatriz Rodrigues. O evento, que aconteceu nesta terça-feira, 14, reuniu cerca de 120 idosos que já terão atividades nesta quarta-feira, 15.

“É com muita alegria que estamos aqui hoje, após dois anos distantes. Em nome de todos os idosos, quero agradecer imensamente o empenho de todos que atuaram para que este momento acontecesse”, afirmou Ana Coelho, frequentadora do Parque desde o início do seu funcionamento.

A secretária do Desenvolvimento Social(Sedes), Simone Sandri, falou do período de pandemia e da alegria em retomar as atividades. “Hoje nós entregamos uma parte importante da reforma e que já permite o retorno das atividades ao ar livre, respeitando os cuidados com a saúde e a prevenção ao coronavírus. E, vemos o quanto este reencontro faz bem para todos nós, a felicidade nos rostos de vocês e de toda a equipe do parque. Isso nos mostra que estamos no caminho certo”, destacou.

Palmenses com idade igual ou superior a 60 anos podem agendar, ao longo do mês de junho, suas avaliações para começar a participar das atividades no local por meio do telefone (63) 3212 7022. Os interessados devem apresentar, no ato da matrícula, um atestado médico com autorização para a prática de atividades físicas.