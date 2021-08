Atividade educativa da Operação Volta às Aulas chama atenção para o respeito às leis de trânsito

O dia ensolarado desta sexta-feira, 13, foi marcado por muita aprendizagem sobre a importância do respeito às leis de trânsito, em especial ao uso da faixa de pedestre, durante as atividades de conscientização da Operação Volta às Aulas, realizada na Escola Maple Bear Palmas, na ACSU SO 70 (antiga 701 Sul). A ação educativa ocorreu nos dois períodos de aulas (matutino e vespertino) e é uma promoção da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio da Gerência de Educação Para o Trânsito Municipal.

Para facilitar as abordagens aos pequenos, testar os conhecimentos e simular situações recorrentes nas vias, os agentes de Trânsito levaram a Mini-Cidade para a quadra da unidade de ensino. A ação contou ainda com a participação da agente Vidinha, que animou as crianças e transmitiu as dicas de segurança, reforçando a importância de fazer o sinal de vida, ao atravessar a faixa de pedestre, e o respeito às placas de sinalização nas vias.

De acordo com a gerente da Educação Para o Trânsito, Kerllen Parrião, com a retomada do ensino presencial nas unidades escolares no município, as ações irão contemplar também outras localidades, levando as temáticas do sistema viário, voltadas para boa convivência entre os pedestres, ciclistas e condutores.