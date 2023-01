Atendimentos das unidades do “É pra já” são ampliados nas regiões norte e sul do Estado

Dezenas de serviços à disposição da população em um único lugar, de órgãos e repartições do setor público e de empresas parceiras, que otimizam tempo e garantem qualidade de atendimento ao tocantinense. Essa tem sido a realidade nas regiões norte e sul do Estado, que por meio do “É pra já”, programa de atendimento do Governo do Tocantins, desenvolvido pela Secretaria da Administração (Secad), vem satisfazendo e tem aprovação de milhares de cidadãos com a prestação de serviços nas unidades em Araguaína e Gurupi.

O “É pra já” tem como objetivo garantir à população tocantinense o serviço de atendimento em uma relação direta entre o cidadão e os diversos órgãos estaduais da administração direta e indireta, órgãos municipais, federais e de empresas privadas prestadoras de serviços de interesse público. Por meio da Superintendência de Benefícios e Atendimento ao Cidadão (Suben), a Secad possibilita o acesso a serviços que antes tinham sua ênfase na capital Palmas, e agora foram descentralizados e estão disponíveis em outras regiões do Estado, garantindo atendimentos para vários municípios.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que esse tipo de serviço acompanha as demandas do Estado, uma vez que atender a população com humanidade e respeito são prioridades da sua gestão. “É o Governo do Tocantins reforçando o compromisso com o seu povo; queremos descentralizar as ações e a atuação da nossa gestão é tornar padrão o atendimento em todo nosso território. Sabemos que o Estado é grande e sabemos mais ainda da necessidade de ofertar serviços básicos para os tocantinenses e assim faremos. O último ano foi muito promissor para o “É pra já” e em 2023 reforçarei meu compromisso para que todos tenham acesso a serviços essenciais de forma prática e justa”, afirma o Governador.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, ressaltou a importância do “É pra já” para a população, reafirmando o papel e a atuação da secretaria para atender a sociedade tocantinense e garantir o acesso a serviços essenciais e específicos. “O ‘É Pra Já’ faz a ponte entre o cidadão tocantinense e os diversos órgãos federais, estaduais e municipais. Essa integração garante uma prestação de serviços mais objetiva e eficiente, reduzindo custos para administração pública e, principalmente, entregando serviços de qualidade ao cidadão”, enfatiza o secretário.

Unidade Gurupi

Em 2022, os atendimentos realizados no “É pra já” registraram saldos extremamente positivos. Na região sul do Estado, a unidade regional do “É pra já” do município de Gurupi superou as expectativas. A diretora da regional de Gurupi, Márcia Ponce, relata que a equipe teve empenho em buscar atendimento qualificado para os cidadãos que procuravam quaisquer serviços na unidade. “O ano de 2022 foi um ano de sucesso. Foi possível retomar e ampliar o atendimento presencial, com segurança e agilidade, que foi muito positivo”, afirma Márcia Ponce.

Na unidade em Gurupi, estão disponíveis à população tocantinense o atendimento de 18 órgãos do Governo do Tocantins e empresas parceiras, totalizando o acesso a mais de 200 serviços. No ano passado, foram realizados 144.642 atendimentos, com mais de 221.307 serviços prestados, alcançando grau de satisfação de 98% dos usuários que procuraram a unidade. Márcia Ponce pontua o bom resultado graças a força tarefa conjunta dos órgãos e das empresas parceiras e de trabalhos realizados ainda no período pandêmico, que possibilitaram o resultado assertivo em 2022. “Temos um cuidado com a população, agendamos, fazemos uma triagem e encaminhamos o cidadão para o atendimento. Fica tudo registrado, e assim evitamos tumulto e grandes filas”, enfatiza a diretora da unidade de Gurupi.

O “É pra já” em Gurupi realiza o agendamento prévio e agiliza o atendimento prestado à população. O casal Miriam Rodrigues Agostinho Borges e Paulo César Borges agendaram previamente e em poucos minutos tiveram suas demandas resolvidas. “Em uma manhã, em menos de 15 minutos já estava tudo resolvido, isso facilita muito a nossa vida. Esse tipo de atendimento é excelente”, afirma Miriam que foi ao “É pra já” retificar a questão do seu plano de saúde da rede municipal. Já Paulo César buscou atendimento no Detran e na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), onde em questão de minutos resolveu o documento do veículo e fez a retirada de documentação da Sefaz. “Em um único local fiz dois tipos de serviço distintos, o atendimento como este facilita muito, já fiz o que queria, sem agonia ou estresse”, afirma Paulo César.

Os serviços prestados pela Secretaria de Estado da Fazenda foram os mais procurados pela população. Em 2022, foram efetuados 23.546 atendimentos pelo órgão de fiscalização tributária, seguido pelos procedimentos da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), por meio do Núcleo de Identificação, que atendeu 23. 009 pessoas. O terceiro órgão mais solicitado foi o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com o total de 19.017 atendimentos.

A unidade de Gurupi é também referência no atendimento à saúde e de extrema importância para descentralizar e promover o acesso a serviços essenciais à população, como a Assistência Farmacêutica da Saúde – Farmácia Popular, que oferece medicamentos gratuitos, muitos destes exclusivos, para pessoas em tratamento. Nivaldo Antônio Lopes é uma das pessoas atendidas na unidade. Ele realiza tratamento semanal de hemodiálise e precisa de três medicamentos, que retira gratuitamente e sem burocracia da unidade do “É pra já” de Gurupi”. “Se não fosse por conta desse local eu não sei como seria, meu remédio só tem aqui. Acho o atendimento muito bom, eu busco esses medicamentos há anos e não tenho o que reclamar”, enfatiza Nivaldo.

Unidade Araguaína

O saldo positivo não é exclusividade de Gurupi. No norte do Estado, em Araguaína, os resultados também foram satisfatórios. A unidade realizou 254.440 atendimentos no ano de 2022. Assim como em Gurupi, a unidade da região norte também teve 98% de aprovação do público, o que para o diretor da unidade do “É pra já” de Araguaína, Edivaldo Barbosa de Souza, é resultado de muito esforço e trabalho dos mais de 140 servidores. “Nós conseguimos aumentar bastante o atendimento, tanto em qualidade, quanto em números e isso foi muito interessante devido algumas mudanças que implantamos dentro da unidade. Reforçamos nossa equipe com Jovens Aprendizes, colocamos o protocolo de agendamento, e pretendemos aumentar os nossos serviços”, afirma o diretor.

Por ter um campo de abrangência maior, atingindo muitos municípios da região do Bico do Papagaio, a regional do “É pra já” de Araguaína foi adaptando os atendimentos e reforçando as parcerias, mediante as realidades da região no qual está inserida. Atualmente a unidade conta com atendimento de 24 órgãos do Governo do Tocantins e empresas parceiras.

Em 2022, a abrangência da oferta de atendimentos disponibilizados na unidade possibilitou a realização de mais de 547.658 serviços. Por dia, as equipes realizam cerca de 1,2 mil atendimentos. O serviço mais procurado pela população é o do Detran, que só no ano passado atendeu 28.921 pessoas. Outros atendimentos que tiveram destaque foram o Cartão SUS e a Junta Comercial do Tocantins (Jucetins), com 20.291 e 17.530 atendimentos, respectivamente.

Pedro Brandão buscou o guichê do Detran no “É pra já” de Araguaína e teve acesso aos serviços necessários de forma ágil e pontual. “Antes tínhamos que ir em vários locais, o serviço do Detran nessa unidade é ótimo e os atendimentos aqui são bem rápidos”, afirma.

Localizada em ponto privilegiado, na Avenida Conego João Lima, próximo da BR-153 e Centro, a unidade de Araguaína se caracteriza pelo fácil acesso. É referência na cidade e oferta, ainda, serviços exclusivos como a emissão de RG, serviços do SUS, do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev), da Jucetins e do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos (Servir). Outra novidade foi a implementação do atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras), otimizando a comunicação e atendimento para pessoas com deficiência auditiva.

“A equipe fica de prontidão para quem chega e busca o atendimento, e queremos trazer mais atendimentos para esse ano, pois por meio dos resultados positivos, sabemos que temos totais condições para ampliar os nossos serviços. Já estamos buscando parcerias para que isso se torne realidade”, afirma o diretor da unidade de Araguaína.

Jesus Paixão, de 90 anos, sempre que necessita de algo recorre ao “É pra já”; dessa vez o aposentado foi resolver algumas questões referentes à documentação fundiária da área rural. “Eu já venho aqui há bastante tempo, quando chego todos me atendem, me tratam com muito carinho e respeito”, afirma Jesus Paixão.

Inovações e agilidade no atendimento

Ambas unidades passaram por várias adaptações, muito por conta da pandemia nos anos de 2020 e 2021. Nesse período, as equipes acabaram adotando procedimentos administrativos que deram certo e hoje impactam positivamente os resultados alcançados em ambas regionais. Como exemplo, os agendamentos por telefone (Call Center), ou pela internet, pelo site: https://sga.to.gov.br/sga/agendamento-externo/login/index.xhtml.

“Esses recursos nos possibilitam atender com humanidade e dignidade o nosso público. O Call Center de Gurupi também está aberto para a avaliação dos nossos serviços”, afirma Márcia Ponce, diretora da unidade de Gurupi.

Com esses recursos, as pessoas podem agendar com antecedência o serviço que necessitam. Por meio do agendamento no site e por telefone é possível reduzir as filas e superlotação nas unidades, o que facilita o atendimento e a satisfação da população com os órgãos. “Ampliamos os números de atendimentos por conta do Call Center, pois graças a esse atendimento prévio, não temos desorganização, filas e tumulto na nossa sede”, comenta Edivaldo Barbosa de Souza, diretor da unidade de Araguaína.

“Uma gestão pública eficiente busca acima de tudo entregar um serviço de qualidade ao cidadão. O “É Pra Já” tem mostrado progressivamente, por meio dos nossos números de atendimentos, que conseguimos atingir o binômio facilidade e agilidade para o cidadão tocantinense”, finaliza o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho.

Edição: Caroline Spricigo