Atendendo solicitação de Associação, prefeitura de Porto Nacional realiza reforma em trator para auxiliar pequenos produtores rurais

Graças ao empenho da prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, produtores rurais do Reassentamento São Francisco finalmente conseguiram a reforma de um trator de propriedade da comunidade. A máquina foi entregue aos moradores no início do mês. Conforme o secretário municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos, o equipamento vai atender aos pequenos produtores facilitando o trabalho nas lavouras com o manejo da terra.

“Hoje o município conta com 7 tratores que atendem a sede do município e distritos, incluindo Luzimangues, esses equipamentos são disponibilizados para a realização de serviços atendendo aos pequenos produtores rurais. No período de plantio, que tem início com a chegada das chuvas, a demanda aumenta consideravelmente, já realizamos licitação para conseguir atender o maior número de solicitações possível. Com a reforma desse trator a comunidade do Reassentamento São Francisco será muito beneficiada, estamos dando o respaldo necessário para esses trabalhadores”, enfatizou Marcos Lemos.

O diretor de maquinários agrícolas do município, José Júnior, explicou como funcionou todo o processo de avaliação até a reforma do trator. “O seu Raimundo nos procurou solicitando atendimento com serviços de gradagem na região do reassentamento São Francisco, onde ele é presidente da Associação de Moradores, então tomamos conhecimento de que eles tinham um trator abandonado em uma chácara no meio do mato”, disse.

“Nos disponibilizamos a fazer uma parceria com ele e os moradores para fazer a manutenção desse trator, trocando pneus, filtros, câmara de ar, óleo e todas as peças necessárias. Trouxemos a máquina para a oficina da infraestrutura, fizemos toda a manutenção necessária, trocamos a bateria, óleo, foi refeita toda a parte elétrica, e agora na última terça-feira, 5, realizamos a entrega do veículo”, relatou José Júnior.

O superintendente municipal de agricultura, Geovane dos Santos, ressaltou: “com a aproximação do período de chuvas existe a necessidade maior de maquinários. Essa reforma aconteceu no momento ideal, com esse suporte a comunidade vai poder realizar o plantio na época correta e melhorar a produção, tanto em quantidade quanto em qualidade”, frisou.

Dia do Produtor Rural

Reforçando o empenho da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento e Urbano com os produtores de Porto Nacional, será realizado no dia 28 de julho o Dia do Produtor Rural. A reunião contará com presidentes de Associações, lideranças e agricultores do município. Na ocasião também ocorrerá o lançamento do PNCF – Terra Brasil.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação