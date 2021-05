ASTT ocupa vagas de estacionamento com cadeiras de rodas para conscientizar motoristas

A ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito) de Araguaína realizou na manhã desta sexta-feira, 21, a ação “Respeito ao vulnerável no trânsito”, que faz parte da Campanha Maio Amarelo. O trabalho consistiu em ocupar vagas de estacionamento no centro da cidade com cadeiras de rodas e muletas para conscientizar condutores sobre o uso adequado das vagas prioritárias no trânsito da cidade.

Para o presidente da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Araguaína, Waldinilson Fernandes, é importante chamar a atenção dos cidadãos para que respeitem os direitos das pessoas com deficiência e os idosos. “As vagas destinadas para estacionamento das pessoas com deficiência são poucas e o cidadão ainda usa. Estamos aqui hoje para chamar a atenção para que o condutor respeite seu semelhante”, declarou.

A ação foi realizada ao mesmo tempo em dois pontos de uma das mais importantes avenidas comerciais da cidade, Cônego João Lima, nos cruzamentos com a Rua Neblina e com a Rua das Mangueiras, esquina com a Câmara de Vereadores.

Respeitando os vulneráveis

“É importante que as pessoas que não têm deficiências não ocupem as vagas de estacionamento prioritário, elas são nossas por direito. Nós também precisamos sair de casa, realizar nossas necessidades no centro, fazer compras, ir a hospitais”, disse a representante da ADA (Associação dos Deficientes de Araguaína), Nilsa Araújo.

“Nunca tinha me deparado com isso, foi um susto. Essa campanha é uma forma de respeito com as pessoas que têm necessidades especiais”, disse o policial militar Roseal Dias, de 48 anos, que passava pelo local.

Maio Amarelo

A Campanha do Maio Amarelo tem como tema o respeito e a responsabilidade no trânsito. As ações são realizadas em conjunto com a ASTT, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), APAE, ADA, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, UMA (Universidade da Maturidade) e da FUNAMC (Fundação de Atividade Municipal Comunitária), Nubia Marinho.

Programação:

26/05 (quarta-feira)

Blitz educativa “No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

31/05 (segunda-feira)

Carreata “Respeito e Responsabilidade – Pratique no Trânsito”.