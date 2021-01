Associação de Feirantes de Paraíso participa de reunião com Conab

Na manhã desta quinta-feira, dia 21, aconteceu na Sala da Cidadania da Prefeitura de Paraíso do Tocantins, a reunião virtual envolvendo representantes da Associação dos Feirantes de Paraíso (AFEIPAR) e técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Na oportunidade foram repassadas informações sobre o convênio para aquisição de alimentos.

A Conab é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável por executar estratégias de inclusão social, com ênfase na geração de emprego e renda.

No ano de 2020 foi estabelecido convênio com diferentes associações de produtores rurais do estado do Tocantins, dentre estas a AFEIPAR. Através deste, alimentos serão adquiridos e repassados a entidades sociais que atuam no município.

Estiveram presentes na reunião desta quinta-feira, o Presidente da AFEIPAR, Silfarney Fonseca; a Tesoureira, Vayrene Milhomem; além do Engenheiro Agrícola, Ítalo Ricardo e da Engenheira de Alimentos, Maria Luiza Campos (ambos servidores da Prefeitura de Paraíso).

De acordo com ítalo Ricardo, a Prefeitura está prestando apoio aos produtores. “A prefeitura não se envolve legalmente no processo, mas por determinação do Prefeito Celso Morais, estamos dando todo o apoio técnico para a associação beneficiada.”, informa.