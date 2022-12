Assembleia Legislativa homenageia destaques da sociedade tocantinense

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) realizou na manhã desta terça-feira, 20, sessão solene para homenagear personalidades da sociedade com a entrega de títulos de Cidadão Tocantinense e de Cidadão Benemérito “Senador João Ribeiro”.

Por indicação de dez parlamentares, foram contemplados o bispo da Diocese de Tocantinópolis, Dom Giovani Pereira de Melo; o procurador-geral do Estado, Kledson de Moura Lima; o promotor de Justiça, Sidney Fiore Júnior; e o prefeito de Talismã e presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Diogo Borges de Araújo Costa.

Outros títulos foram entregues ao secretário de Governo, Jairo Soares Mariano, ao advogado e cartorário Adhemar Pereira Torres, ao médico Furtunato Soares Barros e à arquiteta Débora Simony da Silva Oliveira.

Também receberam a honraria o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado, Alexandre Modesto Braune; o médico Cléber Mendes Mota; o fundador do Centro de Recuperação Restaurando Vidas, Francisco Aires Gomes dos Santos; e a desembargadora do Tribunal de Justiça do Tocantins, Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa;

Constam ainda da lista de homenageados o ex-prefeito de Colinas e ex-deputado estadual José Santana Neto; o advogado Juvenal Klaiber Coelho; o deputado federal Lázaro Botelho; a médica veterinária Lucilândia Maria Bezerra; e a major da Polícia Militar Marlene Alves Borges.

Encerram a relação de homenagens o promotor de Justiça aposentado e diretor de Contabilidade da Aleto, Pedro Geraldo Cunha de Aguiar; a administradora Renata Duran; o médico anestesista Roberto Corrêa Ribeiro de Oliveira; e Valdiram Cassimiro da Rocha Silva, presidente da Associação de Notários e Registradores do Estado do Tocantins.

Enviaram representantes o bispo emérito da Diocese de Porto Nacional, Dom Geraldo Vieira Gusmão, o professor Pedro Albeirice da Rocha, os empresários Lucas Agra Pimentel, Ji Xiaoci e Luís Pereira Martins Pires.