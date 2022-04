Assembleia aprova federalização de importantes rodovias da tocantinenses

Texto: Rogério Tortola | Ascom dep. Antonio Andrade – Presidente da Aleto

Foto: Joelma Cristina

Matéria atualizada às 14h18 – 03/04/2022

Na última sessão ordinária realizada Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), o Presidente da Casa, Deputado Antonio Andrade (Republicanos), colocou em pauta diversos projetos de interesse dos tocantinenses, entre eles a federalização das rodovias estaduais TO-336, TO-335, TO-164, TO-010, TO-130 (Transcolinas) e TO-050 (Palmas/Porto e Porto/Silvanópolis).

O Projeto de Lei é de iniciativa do Executivo Estadual e atende uma demanda antiga do Deputado Antonio Andrade que vem requerendo melhorias neste trecho.

“Estes trechos são de vital importância para o desenvolvimento regional do Tocantins, são corredores de escoamento da nossa produção, de transporte de mercadorias e com grande fluxo de pessoas. Com a federalização eles receberão investimentos da União, desonerando os cofres do Estado”, destaca o Deputado Antonio Andrade.

O Prefeito de Silvanópolis, Gernivon Pereira, e o vice, Matheus Henrique Lemos (Matheuzinho), acompanharam a votação e comemoraram a aprovação do PL. Eles ressaltaram a importância da rodovia TO-050 para o município e região.