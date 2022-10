Às vésperas das eleições, Professor Júnior Geo destaca importância do voto consciente e responsável

Por Assessoria

Ao longo de toda sua campanha, o candidato à reeleição para deputado estadual Professor Júnior Geo (PSC) enfatizou, ao conversar com as pessoas, a necessidade do voto consciente e responsável. Geo percorreu algumas cidades do Estado e diferentes regiões da capital com o objetivo de divulgar o seu trabalho e multiplicar a ideia de uma política séria e que represente verdadeiramente a sociedade.

“Precisamos lutar levando o nome de alguém que a gente acredita. Não venda o seu voto. Estou candidato e gostaria muito de contar com o seu apoio para que continuemos a fazer a diferença na política do nosso estado. Precisamos pensar no coletivo, lutar pelas pessoas e pelas coisas certas”, disse o professor nas suas redes sociais.

“Fizemos uma campanha limpa, de forma honesta, com o apoio dos familiares e dos muitos amigos. Agradeço a cada pessoa que se colocou à disposição para ouvir nossas ideias. Estamos confiantes que o trabalho continuará na Assembleia Legislativa”, destacou.

Foram diversas pessoas que ao longo dos últimos dias demonstraram apoio ao Professor Júnior Geo e fortaleceram o nome dele multiplicando votos. A servidora pública, Bárbara Geovanna disse: “Sempre acompanhei de perto a trajetória e o trabalho do Professor Júnior Geo, desde o seu mandato como vereador. Ele é fiscalizador das ações do poder público e luta pelos interesses da coletividade, por isso, meu voto é Júnior Geo”, declarou.

O professor do IFTO, Israel Maia afirmou: “O Júnior Geo, pra mim, representa uma nova forma de fazer política no estado do Tocantins! Sua prática de sempre representar bandeiras como da educação, dos concursos públicos e dos servidores, me faz acreditar que ele é sem dúvida o mais preparado para continuar fazendo um belo trabalho na Assembleia Legislativa”, pontuou.