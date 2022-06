Arraiá da Capital: Prefeitura abre inscrição para Microempreendedores Individuais que queiram trabalhar na praça de alimentação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) publicou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 08, o novo edital de chamamento público para seis novos ambulantes que queiram trabalhar na praça de alimentação do 30º Arraiá da Capital, nos dias 21 a 27 de junho de 2022. As inscrições deverão ser realizadas nos dias 09, 10 e 13 de junho de 2022 das 13 às 19 horas, na Casa do Empreendedor, situada no endereço 104 Norte Rua NE 01.

De acordo com a Sedem, o novo edital foi publicado porque aumentaram as vagas para ambulantes, uma vez que a festa foi transferida para o estacionamento do Estádio Niltons Santos, mas assegura que as pessoas que se inscreveram anteriormente também concorram às vagas do circuito, devendo comparecer ao sorteio que será realizado no dia 14, às 14h30, na praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Inscrições

Podem participar desta seleção Microempreendedores Individuais (MEIS) que tenham interesse em exercer atividades de ambulantes no ramo alimentício e que atendam aos critérios estabelecidos neste Edital.

Para se habilitar é necessário apresentar cópias do Certificado de Microempreendedor Individual (CMEI), emitido pela Receita Federal do Brasil, RG, CPF, além de apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19.

A seleção dos interessados será feita por sorteio, a ser realizado por uma comissão composta por servidores da Sedem, e levará em consideração o número de vagas disponibilizadas nos dois editais. Nesta publicação foram acrescentadas seis vagas sendo: caldo (01), tapioca (01), bolos, doces e tortas (01), pastel (01), paçoca (01), sorvete/açaí. No edital anterior havia 26 vagas, totalizando 31 ambulantes, divididos na praça de alimentação, arquibancada e food trucks.