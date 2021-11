Arena do Conhecimento Fesp 2021 está com as inscrições abertas

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp), abriu as inscrições para a Arena do Conhecimento Fesp 2021. Esta é a segunda edição do evento e desta vez será em formato híbrido, sendo possível participar presencialmente (com vagas limitadas) ou on-line. Para garantir uma vaga gratuitamente basta acessar um dos links de inscrição para participação presencial ou virtual.

A Arena Fesp 2021 acontecerá entre os dias 1º e 3 de dezembro e já estão confirmadas as presenças de renomados profissionais de saúde e professores de diversas regiões do Brasil e do Tocantins. O tema central deste ano será os “Desafios da Rede de Atenção à Saúde”. Veja abaixo a programação completa.

Durante os três dias, cerca de 20 convidados vão dialogar e trocar experiências em rodas de conversas e apresentações culturais. Podem participar do evento profissionais, pesquisadores, acadêmicos e professores da área da saúde, assim como todas as pessoas interessadas nas temáticas.

O evento é promovido pela Prefeitura de Palmas, por meio da Fesp e conta com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e de instituições de ensino superior da Capital. Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail para o endereço arenafesp@gmail.com ou acessar os canais digitais da Fesp (@fesppalmas).

Programação

Dia 01/12

19h – Apresentação cultural com a médica e cantora Gabriela Raia

Abertura Oficial

Roda de Conversa: Diálogos: ‘Saúde para Além da Doença’. Convidados: Profª. Luciana Fioroni (UFSCAR), Prfª Eliane Campesatto (UFAL), Mário Freitas (Fisioterapeuta e Preceptor da Fesp), Halanderlan Santana Lima (Médico Residente em Saúde Coletiva da Fesp)

Roda de Conversa: ‘O Papel da Comunicação, Informação e da Tecnologia na Melhoria da Saúde Pública’. Convidados: Thiago Rogeh (Jornalista e Apresentador da Globo/TV Anhanguera Palmas-TO), Ivonete Mota (Secretária de Comunicação da Prefeitura de Palmas), Cristiano Viana (Coordenador do Núcleo de Comunicação Fesp), Guilherme de Carvalho (Coordenador do Núcleo em Tecnologia em Saúde Fesp).

Dia 02/12

Tenda Paulo Freire – apresentação cultural do psicólogo e cantor Piettro Lamonier

Roda de Conversa: ‘Realidades da Atenção Primária no Brasil’. Convidados: Profª Maria Rocineide Ferreira da Silva (UECE), Profª Maria Olga de Alencar (Enfermeira e Gestora de Aprendizagem das Residências Fesp), Socorro Sarmento (Coordenadora do Plano Integrado de Residências em Saúde da Fesp) e Marta Rodrigues Pereira (Médica e residente em Saúde da Família e Comunidade)

Roda de Conversa: ‘Os Percursos e Percalços na Atenção Secundária Brasileira’. Convidados: Oswaldo Neto (Médico e Coordenador de UPA Norte (Palmas-TO), Dahyene Cris Alves Silva (Semus Palmas), Juliani Goldinho (Médica Residente em Saúde Mental na Fesp) e Fabíola Pereira Frota (Médica Residente em Saúde da Família e Comunidade na Fesp)

Dia 03/12

19h – Tenda Paulo Freire – apresentação cultural

Roda de Conversa: ‘Os Desafios do Serviço Público na Urgência e Emergência’. Convidados: Wallace Silva (Médico), Fernanda Rosa Luiz (Supervisora de Residência da Fesp) e Gabriel Sampaio Monteiro (Médico Residente em Medicina de Família)

Roda de Conversa: ‘Caminhos da Pesquisa, Extensão e Inovação no SUS’. Convidados: Profº Ladislau Nascimento (Tutor do PIRS Fesp/UFT), Profª Maria Santana (Pró-Reitora de Extensão da UFT), Raphael Sanzio Pimenta (Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFT) e Profª Eliane Lino Franchi (Coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Fesp/ITPAC).