Araguainenses contarão com São João do Cerrado em formato digital

Para manter a cultura junina na cidade, mesmo diante da pandemia, a Prefeitura de Araguaína precisou adaptar o tradicional festival municipal para o formato digital. A Live São João do Cerrado 2021 está prevista para os dias 25 e 26 de setembro. O evento foi adiado com intuito de garantir a participação das quadrilhas em outros festivais que estão sendo promovidos em todo o estado.

A live será realizada por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer em parceria com a Cojuara (Comunidade Junina de Araguaína), a partir das 19 horas, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago. O evento seguirá todas as exigências das autoridades sanitárias do município e serão observados o cumprimento dos protocolos como distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, entre outros.

O objetivo do evento é fortalecer a cultura na região e a economia, gerando empregos. “É importante pois temos um dos maiores eventos da região, isso precisa ser mantido, a live vem para dizer para cada quadrilha que não esquecemos de vocês, porque nós reconhecemos a importância do evento para Araguaína e também a produção econômica da cidade, pois gera emprego e renda direta e indiretamente”, afirmou o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

Ao todo, seis quadrilhas poderão participar e concorrer a prêmios e troféus nas categorias: Melhor Casal de Reis, Melhor casal de Noivos, Melhor Casal Cangaço, Rainha do Arraiá do Cerrado, Rainha da Diversidade e Rainha Mirim. Mais informações serão divulgadas no Diário Oficial, após o dia 10 de julho.

São João do Cerrado

O evento é realizado na cidade há mais de 18 anos. Antes da pandemia, o festival atraía milhares de visitantes nos dias de programação. Além da participação de damas e cavalheiros no tradicional festival de quadrilha, contava com a presença de artistas regionais na realização de shows, apresentações teatrais e ainda movimentava a economia, por meio da venda de bebidas e comidas típicas.

O último São João do Cerrado foi realizado em 2019, de 21 a 23 de junho, no Eco Parque Cimba. Foram três noites de festival que atraiu uma média de 30 mil pessoas. As quadrilhas ganhadoras receberam premiação de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil para a primeira colocada, R$ 3 mil para a segunda e R$ 2 mil para a terceira.