Araguaína terá Semana D de combate à Dengue

Do dia 24 a 29 de janeiro, a Prefeitura vai intensificar as ações da Campanha Araguaína contra a Dengue. Durante a Semana D de conscientização estão previstas a divulgação de mídias na cidade, visitas dos agentes, vistorias domiciliares, mutirões de limpeza nos bairros, caminhada, palestras e apresentações teatrais nas escolas e empresas.

A semana tem como objetivo reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, que já vem sendo feito com vistoria nas casas e pelo carro fumacê nos bairros com maior incidência das doenças.

“Será uma semana de ações intensas para conscientização da população, pois é importante que cada um, na sua casa, faça o seu papel de proteção e entenda que não está protegendo só a sua família, mas sim o bairro e a cidade”, afirmou a secretária da Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia.

Números preocupam

Conforme o LIRAA (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti), que mede o número de focos por casa, Araguaína alcançou uma marca de 8%, um valor considerado alto, já que o índice máximo aceitável pelo Ministério da Saúde é de 1%. Nos primeiros 15 dias de 2022, foram notificados 226 casos de dengue na cidade.

Diante do aumento dos casos, o superintendente da Vigilância em Saúde, Eduardo Freitas, explicou a importância da participação da comunidade para o controle da dengue. “Teremos uma caminhada de abertura e paralelo a isso diversas ações, mas pedimos o apoio de toda a população, pois sabemos que mais de 70% dos focos do mosquito encontrados em Araguaína estão dentro das próprias residências”.

Araguaína contra a dengue

A Semana D de Conscientização de combate ao Aedes aegypti inicia com a Caminhada Araguaína contra a Dengue. Os agentes de combate a endemias, da saúde, Corpo de Bombeiros, ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito), GMA (Guarda Municipal de Araguaína), Demupe (Departamento de Posturas e Edificações) e servidores de outros órgãos vão percorrer a Avenida Cônego João Lima, no centro comercial da cidade, no dia 24, entregando panfletos de conscientização e fazendo um alerta às pessoas.

Durante a semana, estão previstas orientações sobre a dengue por toda a cidade. Painéis e panfletos serão distribuídos pelas principais vias da cidade e um carro de som também irá transitar nos bairros com a mensagem de alerta.

Os agentes ainda estarão visitando as residências em pontos estratégicos, realizando mutirões de limpeza e orientando os moradores para evitar a proliferação do mosquito. Em locais como lotes baldios, calçadas, casas abandonadas, os profissionais do Demupe intensificarão a fiscalização dos matos altos e lixo.

Vistorias também serão realizadas nas secretarias municipais e órgãos públicos, além de palestras e peças teatrais em escolas e empresas. A programação completa da Semana D de conscientização está prevista para ser divulgada até esta sexta-feira, 21.