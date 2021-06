Araguaína recebe mais de 10 mil doses da Pfizer e começa a aplicar nesta sexta-feira, 11

Araguaína recebeu uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 nesta quarta-feira, 9, sendo pela primeira vez as produzidas pela Pfizer. São 11.016 doses que começarão ser aplicadas a partir desta sexta-feira, 11, nas unidades básicas de saúde selecionadas e no mesmo público-alvo já incluído por orientação da campanha nacional.

De acordo com a diretora municipal da Imunização, Samilla Braga, o Ministério da Saúde informou que a vacina da Pfizer não requer nenhum tipo de resfriamento diferente do que é feito com as demais vacinas. “Elas já vieram descongeladas, foram transportadas entre 2 a 8 graus. Há uma nota técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) permitindo o uso delas em até 31 dias caso seja conservada nesta temperatura”.

Quem já pode tomar?

Entre o público-alvo atual, além das pessoas com comorbidades e deficientes a partir de 18 anos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da educação e transporte, foram inclusas todas as gestantes e puérperas, mesmo as que não tenham nenhuma comorbidade.

Para serem imunizados, as pessoas devem apresentar cartão de vacinação, CPF, RG e documentos que comprovem a situação, como laudo médico ou Alvará de Funcionamento (original e cópia) e declaração emitida pela empresa de transporte coletivo/ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito).

Locais e horários

A vacinação será das 7 às 19 horas na UBS Dr. Francisco (Vila Aliança); nas unidades Araguaína Sul, JK, Manoel Maria (Cimba) e Nova Araguaína, será das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30; no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, será das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Balanço

Com essas, a Secretaria da Saúde de Araguaína recebeu 58.601 vacinas para primeira dose e aplicou 30.960 delas. Para segunda dose, recebeu 22.015 e aplicou 16.828. De acordo com o portal Integra Saúde, o total da população local já vacinada é 17.15%.