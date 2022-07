Araguaína oferece mais de 140 vagas para aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres e outros esportes

Os moradores de Araguaína têm à disposição aulas gratuitas de funcional, muai thai, defesa pessoal para mulher e capoeira. São 145 vagas oferecidas e as inscrições devem ser feitas na Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer, localizada na Avenida João de Sousa Lima, n° 20, no Centro, próximo ao cruzamento com a Avenida Primeiro de Janeiro.

O secretário Zeca de Oliveira reforça o compromisso do Município em ofertar opções acessíveis de atividades físicas para a população. “Os investimentos em serviços e infraestrutura são constantes. Acreditamos que, quando incentivamos a cultura da prática esportiva, todos ganham, porque criam o hábito de uma vida mais saudável e com mais qualidade”.

Várias atividades

São 40 vagas para as aulas de funcional, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 17 às 18 horas, para alunos e alunas a partir dos 10 anos. Outras 40 vagas são oferecidas para as aulas de muai thai, também às segundas, quartas e sextas-feiras, das 17 às 18 horas, com idade mínima de cinco anos.

Mais 40 vagas são ofertadas para aulas de defesa pessoal somente para mulheres, às terças e quintas-feiras, das 18 às 19 horas, a partir dos cinco anos de idade. Por fim, há mais 25 vagas gratuitas disponíveis para aulas de capoeira, às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21 horas, também para alunos a partir dos cinco anos.

Todos os menores matriculados devem ter acompanhamento dos pais ou responsáveis durante as aulas.

Onde e como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem apresentar RG, CPF e um comprovante de endereço. Todas as aulas acontecem na sede da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer, mesmo local para as inscrições. O horário de atendimento em julho é das 13 às 18 horas na segunda-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 de terça a quinta-feira, e na sexta-feira das 8 às 13 horas.



