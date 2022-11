Araguaína marca presença no Fórum Internacional dos Municípios do Brics

Por Giovanna Hermice | Fotos: Divulgação

Araguaína participou de mais um Fórum Internacional dos Municípios do Brics (Imbrics), com membros e autoridades do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento está na quarta edição e foi realizado nos dias 24 a 28 de novembro, em São Petersburgo, na Rússia. O objetivo é proporcionar contatos, novos conhecimentos, reuniões e atrair novos investidores para a cidade.

Durante o Fórum Imbrics, o Município foi representado pelos secretários Fabiano de Souza ( Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Hélter Dantas (Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente), que apresentaram para empresários e autoridades de mais de 240 municípios de diversos países as potencialidades econômicas, tecnológicas e inovações de Araguaína, principalmente na abertura de empresas.

“O motivo da nossa viagem é abrir o mercado internacional para Araguaína, buscando atrair investidores e até o momento está sendo muito produtiva. Tivemos contatos com muitas empresas que demonstraram interesse econômico e que futuramente vão encaminhar cartas de intenção”, informou o secretário Fabiano de Souza.

Mais contatos

Os secretários araguainenses seguem participando de reuniões com possíveis investidores, secretários e autoridades russas, até nesta quarta-feira, 30.

“Conseguimos um encontro oficial com o Governo de São Petersburgo e representantes da área de transportes, da indústria e da produção de alimentos, onde foi proposta uma troca de relações institucionais com Araguaína. Na sequência, seguimos para Moscou, com a participação em novas reuniões com empresários russos” avaliou positivamente o secretário Hélter Dantas.

“Apresentamos também a cidade para o proprietário da Medical Center, única empresa no mundo a fabricar ossos 100% de carbono e ainda tivemos contato com a maior empresa naval da Rússia. Dia 30, estamos agendando uma reunião com empresa líder em ciber segurança da Rússia”, complementou Dantas.

Novos conhecimentos

Durante o Fórum Imbrics, os secretários ainda participaram de uma conferência sobre as tendências do mercado digital, o desenvolvimento do e-commerce e o processo de transformação empresarial.

Dentre os temas, a conferência abordou sobre o trabalho à distância ou em home office que está sendo uma alternativa de empregos nas empresas de prestação de serviços. Além de uma palestra sobre tecnologia e inovação, mostrando as novas tendências e a previsão do mercado tecnológico para o setor.

Destaque internacional

Araguaína é uma cidade com reconhecimento internacional e a única do norte do País que recebeu, em outubro deste ano, o Prêmio Destaque Forúm Imbrics de Boas Práticas em Gestão de Políticas Públicas por ser referência na ciência, tecnologia e inovação.

Um dos objetivos da gestão é transformar até 2024 a cidade em uma Smart City, com a digitalização de todos os serviços, com intuito de trazer mais agilidade para o cidadão. Está em teste também a instalação da tecnologia 5G na cidade e outro projeto que será pioneiro no Estado, a construção de uma usina de energia solar, que já tem projeto e a licitação deve ser realizada dentro de dois anos.