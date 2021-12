Araguaína intensifica fiscalização no trânsito durante período de festas

Araguaína está reforçando o trabalho de fiscalização durante o período que antecede as festas de final de ano e geram um grande aumento na circulação de veículos nas regiões comerciais da cidade. O trabalho de patrulhamento vai contar com o reforço no número de agentes circulando nas ruas e o apoio da Guarda Municipal e demais forças de segurança, como a Polícia Militar, na parte de segurança pública.

O objetivo da ação é garantir a segurança da população durante as compras de Natal e a fluidez do trânsito que de acordo com o presidente ASTT, Rérisson Macedo, aumenta consideravelmente nesta época do ano.

“Araguaína estará mais segura nas festividades de final de ano, como nunca esteve antes. As ações de fiscalização e patrulhamento vão se concentrar principalmente nas avenidas e ruas comerciais. Entre as maiores preocupações estão os estacionamentos irregulares em vagas especiais, como as reservadas a idosos e cadeirantes, além das paradas em locais proibidos que acabam gerando muitos engarrafamentos e até acidentes de trânsito. Caso o motorista seja flagrado cometendo algum tipo de infração, ele poderá ser autuado e o veículo removido para evitar maiores transtornos”, explicou o presidente da ASTT, Rérisson Macedo.

Orientação ao motorista

Durante a fiscalização, os agentes também farão um trabalho de orientação com os motoristas em relação às regras e boas práticas no trânsito. Entre as orientações estão o estacionamento dos veículos somente em áreas permitidas e o cumprimento do limite de velocidade.

“É importante também que a população procure fazer um planejamento das rotas quando sair de casa, evitando ruas de grande movimento, além de escolher horários e locais com menos fluxo de pessoas para fazer as compras de Natal. Se todos cumprirem as regras de trânsito e respeitarem os demais motoristas e pedestres, não haverá grandes transtornos”, orienta o superintendente da ASTT, Sheldon Sá.

Outra preocupação da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito é com aqueles motoristas que irão sair da cidade durante as festas. Neste caso a orientação da agência é a revisão do veículo e dos itens de segurança antes de viajar e a escolha de horários com menor movimento nas estradas, evitando as datas de véspera de Natal e Réveillon.