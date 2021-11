Araguaína inicia estudo para construção de usina de energia solar

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, recebeu neste mês, na sede da Secretaria da Fazenda, Tecnologia, Ciência e Inovação, a equipe técnica do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis do Rio Grande do Norte. O Senai foi contratado pelo Município para desenvolver o estudo técnico que antecede a construção de uma usina fotovoltaica municipal. O objetivo é abastecer todos os prédios públicos municipais com energia solar, reduzindo o gasto público com energia elétrica.

“O Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis é referência na pesquisa e no desenvolvimento de inovações para o setor de Energias Renováveis e entre suas especialidades está a energia solar. Com o estudo técnico e o projeto da usina, poderemos iniciar a obra de construção, garantindo o maior potencial de produção possível e atendendo desde os prédios administrativos, até escolas e UBS (Unidades Básicas de Saúde), o que vai reduzir os custos com energia”, explicou o prefeito.

A energia fotovoltaica é um tipo de energia alternativa renovável que utiliza como fonte a luz solar, por meio de placas -que transformam esta energia e direcionam à rede elétrica.

Modelo de inovação

Durante a visita, a equipe de profissionais do Município acompanhou a equipe técnica do instituto até um dos possíveis locais escolhidos para a construção da usina, no DAIARA (Distrito Agroindustrial de Araguaína). A área passará por um estudo de viabilidade, analisando também o potencial de produção de energia solar.

“Essa iniciativa demonstra a preocupação da Prefeitura de Araguaína não apenas com a economia neste momento em que os custos energéticos estão altos, mas também com as metas climáticas e preparando Araguaína para um novo horizonte, preocupado com o nosso planeta. Além do estudo técnico, também vamos oferecer o treinamento para os profissionais que irão operar o serviço no município e esta usina será referência para toda a região, tanto como modelo de redução de custos, como para estudos acadêmicos”, disse o coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis , Antônio Medeiros.