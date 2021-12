Araguaína anuncia horário de atendimento especial na véspera de Natal e Réveillon

A Prefeitura de Araguaína anunciou na última sexta-feira, 17, a realização de um horário especial de atendimento das repartições públicas municipais nas vésperas de feriado do Natal e Réveillon. De acordo com o Decreto n° 93/2021, publicado na edição n° 2.448 do Diário Oficial do Município, o atendimento dos órgãos públicos nos dias 24 e 31 de dezembro será das 8 às 12 horas.

O documento assinado pelo prefeito Wagner Rodrigues ressalta a importância do momento de confraternização com familiares e amigos, ressaltando que a mudança não irá interferir na qualidade dos serviços prestados pelo Município à comunidade.

Serviços essenciais

A alteração de horário no atendimento não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não podem ser interrompidos, como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Araguaína, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e HMA (Hospital Municipal de Araguaína).