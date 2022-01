Araguaína amplia estratégias contra a covid-19 após aumento de casos

Texto: Secom/Prefeitura de Araguaina

Araguaína registrou o maior número de casos desde o início da pandemia, foram 369 novas confirmações da covid-19 nessa quarta-feira, 26. A última data em que houve tantos registros diários foi 10 de junho do ano passado, com 323 novos casos, conforme dados da Secretaria da Saúde de Araguaína.

De acordo com último boletim epidemiológico, o Município chegou ao total de 2.424 casos ativos da doença. O documento também apontou uma ocupação de 80% dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) adulto do município e 50% dos leitos clínicos, levantando um alerta para o reforço sobre os cuidados de combate à pandemia.

“Aumentamos o número de unidades de referência, o horário de atendimento para pacientes suspeitos e ainda ampliamos os números de leitos no Hospital Municipal de Campanha, de 10 foram para 20 leitos clínicos e reativamos a ala covid pediátrica com 10 leitos no Hospital Municipal”, explicou a secretária da Saúde, Ana Paula Abadia.

Atendimento

Para atender a população com sintomas gripais ou suspeita da covid-19, além da UBS (unidade básica de saúde) Dr. José Rezende, o número de unidades de referência foi ampliado com a UBS Araguaína Sul, ao lado da UPA. Os locais revezam o atendimento aos sábados, das 8 às 16 horas, e durante a semana, de segunda a sexta-feira, o funcionamento é das 7 às 19 horas, sem intervalo.

Vacinação

Outra estratégia da Secretaria da Saúde foi ampliar a vacinação contra a covid-19 para mais grupos, atendendo meninos e meninas que tenham 10 e 11 sem comorbidades, e os que tenham de 5 a 11 anos que são indígenas, quilombolas ou que vivem em lar com pessoas de alto risco para evolução da doença.

Conforme dados do Integra Saúde, das mais de 320 mil doses recebidas em Araguaína, foram aplicadas 255.006, chegando ao número de 129.102 pessoas vacinadas com a primeira dose, 102.953 com a segunda e 18.605 receberam a dose de reforço.

Sanitização

Desde o último dia 6 de janeiro, a Defesa Civil de Araguaína está realizando diariamente o trabalho de sanitização em prédios e unidades públicas. O serviço foi intensificado nos hospitais municipais, unidades básicas de saúde, rodoviária, escolas, secretarias e nos prédios da Prefeitura. Outros locais com maior fluxo de pessoas como comércio, agências lotéricas e instituições bancárias também estão sendo sanitizados.