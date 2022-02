Aprovado parecer prévio favorável ao andamento de impeachment de Mauro Carlesse

A Comissão Especial do Impeachment aprovou na noite desta quinta-feira, 24, o parecer prévio lido pelo relator, deputado Júnior Geo (PROS), com teor favorável ao andamento do processo. A Comissão apura denúncia de crime de responsabilidade atribuído ao governador Mauro Carlesse, afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).