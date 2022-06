Aprovada proposta de adequação da Estrutura do Detran

Foi aprovada em dois turnos de votação nesta quarta-feira, 22, o projeto de conversão da Medida Provisória Nº 10, que trata da organização da Administração Direta e Indireta do poder Executivo.

A proposta adequa os serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO) para aprimorar a estrutura operacional e melhor atender a população.

As mudanças também têm o propósito de prestar agilidade no serviço ao público em razão do aumento da demanda e intenso fluxo de pessoas atendidas diariamente no órgão.

Outra finalidade é dar celeridade aos processos de licitação, fiscalização, controle e transparência dos contratos administrativos.