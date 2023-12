Aposentados e pensionistas de Palmas recebem R$ 6,6 milhões em gratificação natalina

O Instituto Municipal de Previdência Social de Palmas (PreviPalmas) beneficiou cerca de 1.600 aposentados e pensionistas com pagamento de R$ 6.624.736,82 em gratificações natalinas de 2023. O 13º benefício dos segurados do Município de Palmas foram pagos em duas parcelas. Sendo a primeira delas no dia 17 de novembro e a segunda no dia 15 de novembro de 2023.

Segundo detalhamento do PreviPalmas, foram 1.594 beneficiários com o pagamento da primeira parcela que somou R$ 3.453.352,06; enquanto na segunda parcela foram 1.603 beneficiados com o pagamento de R$ 3.171.384,76 em pensões e aposentadorias.

Os valores pagos pelo instituto são geridos por folha independente da gestão da Prefeitura de Palmas em função da independência da gestão de fundos previdenciários.