Após votação histórica, governador Wanderlei Barbosa e vice-governador Laurez Moreira são diplomados para posse em 2023

Reeleito, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, juntamente com o vice-governador eleito, Laurez Moreira, receberam os documentos que atestam a habilitação para a posse no dia 1º de janeiro de 2023. A diplomação dos dois gestores ocorreu nesta sexta-feira, 16, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) e foi conduzida pelo presidente da Corte eleitoral, o desembargador Helvécio de Brito Maia Neto.

No ato, o TRE-TO também diplomou os parlamentares tocantinenses declarados vitoriosos nas urnas em 2022: 24 deputadas e deputados estaduais; oito deputados federais; a senadora Professora Dorinha e os seus dois suplentes. Ao todo, foram 37 eleitos que se tornaram aptos à cerimônia de posse dos seus respectivos cargos.

O governador Wanderlei Barbosa aproveitou o momento para pontuar alguns projetos do Governo do Tocantins para os próximos anos. “A saúde é uma prioridade. Temos novos hospitais para serem entregues, em Gurupi e em Araguaína, também a ampliação do Hospital Geral de Palmas. Vamos criar a Secretaria de Habitação, que sabemos que o novo Governo Federal preza muito a política de habitação, portanto, vamos adequar o nosso Governo pra isso. Vamos ainda criar a Secretaria da Mulher, como falamos na nossa campanha. Dentre tantas outras prioridades que temos, vamos dar prosseguimento à manutenção das vias e rodovias e abrir novas estradas”, afirmou.

O presidente do TRE explicou o significado da diplomação. “Ao chegarmos a esse momento, tivemos que enfrentar e vencer desafios, momentos de intensos debates públicos. A Justiça Eleitoral do Tocantins se manteve firme e garantiu a legitimidade do processo. Devemos nos orgulhar do resultado, da relevante e digna atuação que garantiu aos um milhão de eleitores tocantinenses o pleno exercício da cidadania. Entre os mais de 500 candidatos, os eleitores elegeram 37 homens e mulheres diplomados nesta cerimônia e que devem exercer [seus mandatos] em nome do povo, com competência, cidadania e responsabilidade, amor ao Brasil e honra aos mandatos outorgados pelo povo tocantinense, de modo a engrandecer o nosso Estado”, enfatizou o desembargador Helvécio de Brito.

A cerimônia contou com a presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo membros do TRE-TO, além de representantes da Prefeitura de Palmas e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Diplomados

Além de Wanderlei Barbosa e Laurez Moreira, foram diplomados a senadora eleita Professora Dorinha e os deputados federais Toinho Andrade, Vicentinho Junior, Alexandre Guimarães, Carlos Gaguim, Ricardo Ayres, Filipe Martins, Eli Borges e Lázaro Botelho.

Também estão aptos a assumir seus cargos os deputados estaduais: Léo Barbosa, Professora Janad Valcari, Jair Farias, Jorge Frederico, Amélio Cayres, Nilton Franco, Cleiton Cardoso Vilmar Alves, Olyntho Neto, Fabion Gomes, Vanda Monteiro, Valdemar Junior, Ivory de Lira, Luciano Oliveira, Eduardo do Dertins, Eduardo Fortes, Eduardo Mantoan, Marcus Marcelo, Professor Junior Geo, Claudia Lelis, Moisemar Marinho, Wiston Gomes, Gutierres Torquato e Gipão.

Perfil do governador e vice

A chapa de Wanderlei Barbosa e Laurez Moreira foi eleita em votação histórica para governar o Tocantins pelos próximos quatro anos, em primeiro turno, com 58,14% dos votos válidos, o que representa um total de 481 mil eleitores. De família política, Wanderlei Barbosa Castro é filho de Fenelon Barbosa, primeiro prefeito de Palmas, e pai de Léo Barbosa, reeleito como deputado estadual.

Atualmente filiado ao Republicanos, Wanderlei Barbosa é natural de Porto Nacional, onde começou a carreira política em 1989, quando foi eleito vereador pelo município. Em 1996, tornou-se vereador por Palmas, cargo que ocupou até 2010. Neste mesmo ano, elegeu-se para o primeiro de dois mandatos como deputado estadual. Em 2018, foi vice-governador do Tocantins e assumiu o Executivo como governador em outubro de 2021.

Laurez da Rocha Moreira é advogado e político, filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Foi prefeito do município de Gurupi por dois mandatos, ficando à frente do município de 2013 a 2020. Antes de assumir o Executivo em Gurupi, já tinha sido deputado estadual e federal pelo Tocantins por vários mandatos.

Edição: Luiz Melchiades