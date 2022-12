Após ser diplomado como deputado federal Antonio Andrade reafirma compromisso com Tocantins

Na tarde desta sexta-feira, 16, os candidatos eleitos na última eleição para os mandatos de deputados estaduais, deputados federais, senador e governador foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO).

Entre os diplomados, o deputado Antonio Andrade que conquistou 63.813 votos e foi o deputado federal mais votado do Tocantins. Ele reafirmou seu compromisso com a população do Estado.

“Quero agradecer a Deus e ao povo do Tocantins que me confiou o seu voto, quero que todos saibam que podem sempre contar com meu apoio. Irei orgulhar a cada eleitor que me confiou o voto e vou trabalhar diuturnamente pelo nosso Estado”, afirmou o Deputado.

Conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, a cerimônia teve no dispositivo de honra os membros do TRE-TO, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e da seccional Tocantins da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO).

Foram diplomados 24 deputados estaduais, oito deputados federais, uma senadora e o Governador. A solenidade aconteceu no auditório da Corte Eleitoral do Tocantins.

Ascom Dep. Antonio Andrade – Presidente da Aleto

Fotos: Joelma Cristina