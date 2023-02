Após diversas cobranças, Professor Júnior Geo comemora lançamento do edital da Educação

Por Isadora Fontes

Autor de requerimentos desde início de seu mandato como deputado estadual, buscando informações e solicitando a realização de um novo concurso para provimento de vagas da Educação, o Professor Júnior Geo (PSC) comemorou o lançamento do edital divulgado nesta quinta-feira, 9.

Para Geo, a realização do concurso é um ganho para a sociedade e uma luta alcançada. “Sempre busquei a realização deste concurso pois temos uma necessidade muito grande de servidores efetivos na área. O último concurso realizado tem mais de 10 anos. A efetivação do processo é essencial para a qualidade do serviço público e para garantir uma constância e excelência na educação do nosso Estado”, destacou o deputado.

Concurso

As inscrições têm início a partir do dia 13 deste mês e seguem abertas até 16 de março. Ao todo, são ofertadas 5.164 vagas, sendo distribuídas entre os seguintes cargos: 4.508 para professor regente; 249 para coordenador pedagógico; 264 para orientador educacional, todos para educação básica; e 143 para professor da educação básica na educação indígena. As vagas atenderão 137 municípios do Estado, com exceção de Monte Santo e Chapada da Areia.