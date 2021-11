Aplicativo Moovit é opção para quem utiliza o transporte público em Palmas

Quem utiliza o transporte público regularmente em Palmas pode contar com o aplicativo Moovit como aliado para facilitar seus trajetos. A ferramenta também funciona em outras cidades do Brasil e oferece ao usuário as rotas e linhas disponíveis para chegar ao destino, o tempo estimado em que o ônibus desejado passa na parada e o guia até chegar ao ponto de coletivo para que o cidadão não pegue o coletivo errado.

Com o aplicativo, o passageiro pode programar com facilidade o horário certo de sair de casa, pois, em tempo real, o Moovit permite ao usuário verificar o itinerário das linhas, por meio de mapas, se o veículo está atrasado e qual o tempo estimado de viagem.

Moovit

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no Google Play e App Store. E para traçar rotas, basta ao usuário digitar o destino, clicar em encontrar rotas, e então são disponibilizados as linhas dos ônibus e horário previsto para chegada do veículo.

Para quem gosta de se planejar para o compromisso do dia seguinte, o Moovit também é um grande aliado, pois é possível conferir os horários das linhas para até os quatros dias seguintes, além de definir horário previsto para saída e chegada. O aplicativo também mostra o último horário da linha prevista para dia desejado. O cidadão pode ainda optar por definir nos filtros para que o App mostre a rota mais rápida, com menos troca de ônibus.