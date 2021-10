×Aplicação de segunda dose da AstraZeneca está disponível em Gurupi

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Gurupi informa que estão disponíveis novas doses da vacina AstraZeneca para aplicação da segunda dose do imunizante a partir desta quinta-feira (07).

Ainda de acordo com a Semus, quem já pode receber a segunda dose da AstraZeneca pode se dirigir às seguintes Unidades Básicas de Saúde: UBS Rosendo (Rua 15, Centro); UBS Sol Nascente (Em frente à Praça da Bíblia) e Policlínica (Rua 05, Centro).

Lembrando que o intervalo entre a primeira e segunda dose da AstraZeneca é de 60 dias, portanto quem já completou esse prazo após a primeira aplicação do imunizante já pode se dirigir a alguma das unidades disponíveis. As pessoas que forem receber a vacina devem levar os documentos pessoais e o cartão de vacinação.

Pfizer

A Semus orienta ainda que as doses da Pfizer para primeira aplicação, segunda dose e dose de reforço estão disponíveis nesta quinta-feira, 07, na Unidade do SESI de Gurupi, localizado na Av. Sergipe, e também na Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, que fica na Av. Brasília, das 08 às 16 horas.

Para o público acima de 12 anos continua, é imprescindível o acompanhamento dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado, que está disponível no site da Prefeitura, www.gurupi.to.gov.br. O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço de Gurupi, que é obrigatório, e o cartão de vacinação.

A aplicação da terceira dose nos idosos com mais de 70 anos também continua sendo realizada. Só pode receber a dose de reforço quem já tenha completado 06 meses que recebeu a segunda dose ou a dose única, independentemente do imunizante aplicado.

A dose de reforço também está disponível para pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais, que são imunossuprimidos com alto grau de imunossupressão. Este público precisa ter completado 28 dias que recebeu a segunda dose ou a dose única, independentemente do imunizante aplicado. É necessário apresentar documentos pessoais e laudo médico.

Neste caso, a terceira dose é recomendada apenas para as seguintes comorbidades: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

