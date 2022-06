Antes de seguir para missão especial da ONU, policial militar tocantinense é recebido no Palácio Araguaia

O tenente-coronel tocantinense Marcel Campelo, selecionado para realizar atividades militares para a manutenção e estabelecimento da paz mundial, foi recebido pela equipe do Governo do Tocantins na tarde desta quinta-feira, 2, no Palácio Araguaia. Ele é o único representante do Tocantins que segue para atividades de Missão de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão do Sul, país que passa por conflitos políticos e sociais.

“Estou há 18 anos na Polícia Militar do Tocantins e é com muita satisfação que, após cumprir todas as etapas relacionadas ao processo de emprego e desdobramento da Missão de Paz da ONU, consegui a liberação para esse serviço especial”, disse o tenente-coronel ao ser recebido pelo governador Wanderlei Barbosa em seu gabinete.

O militar acredita ser um momento histórico para o Tocantins e que só está sendo possível graças à voluntariedade do Comando Geral da PM, que investiu e vem investindo pesadamente na formação do efetivo. “Também muito pela boa vontade do governador Wanderlei em entender que esse feito pode trazer para o Estado retorno em termo de cooperação e conhecimento, além da melhoria técnica para a Polícia Militar”, expressou.

Na recepção do tenente-coronel, o governador Wanderlei Barbosa desejou triunfo em sua missão no Sudão do Sul. “Para nós, tocantinenses, esse momento será sempre lembrado. É uma honra ter alguém de nossa terra, do nosso povo, em um serviço tão importante quanto este prestado pelas Nações Unidas no país africano, que recentemente se tornou independente”, pontuou.

Processo seletivo

Selecionado em dezembro do ano passado, Marcel Campelo foi aprovado na Assessment for Mission Service – AMS (Avaliação para Serviço Missionário), da Divisão de Polícia (PD) do Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas (DPO). A AMS é um procedimento operacional padrão que fornece instruções e orientação com o caráter de avaliar e selecionar policiais para missões políticas especiais. Mais de 160 militares de inscreveram no processo, sendo 34 selecionados.

O processo seletivo contou com cinco fases eliminatórias (prova de língua estrangeira, prova direção, prova de tiro, entrevista oral e produção de relatório), os aprovados seguem para a fase de estágio, etapa que está sendo cumprida por Marcel Campelo no Rio de Janeiro até o dia 20 de maio. Com 38 anos de idade, o tenente-coronel tem 18 anos dedicados à Polícia Militar, sendo aluno da primeira turma de oficiais formados no Tocantins.

Sudão do Sul

O Sudão do Sul é atualmente o país mais novo do mundo e teve sua independência do Sudão decretada no ano de 2011. Por conta de inúmeros conflitos internos religiosos, o Sudão acabou fortalecendo a ideia de divisão, uma vez que o islamismo dominava a parte note do país se opondo a região sul, onde há muitos adeptos do cristianismo e religiões nativas africanas.

Edição: Luiz Melchiades