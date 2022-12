Antecipação do pagamento garante Natal recheado aos servidores municipais

Servidores municipais terão um Natal recheado com dinheiro no bolso. É que a Prefeitura de Palmas antecipa nesta sexta-feira, 23, o pagamento de dezembro, fechando toda a folha do exercício de 2022 e garantindo não apenas os salários, mas as progressões horizontais e verticais, 13º salário e passivos atrasados de gestão anterior.

Só com esta folha, o município injetará na economia palmense R$ 72.392.376,04, que já estarão disponíveis para saque na madrugada de sexta-feira. No último dia 16, a Prefeitura realizou o pagamento da última parcela do 13º salário. Para a gestão, pagar o salário e os benefícios dos servidores em dia é uma forma de valorizar e reconhecer a força e dedicação do seu capital humano.

Outros Benefícios

Com o foco na valorização, a administração municipal concedeu neste ano 4.246 progressões e gratificações de escolaridade e titularidade. Outro grande avanço foram os pagamentos totais dos passivos em atrasos para 7.090 funcionários que fizeram a adesão ao pagamento. Só em 2022 já foram pagos R$ 99.019.222,34 de passivos.