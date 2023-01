Ano de 2022 marca retorno dos grandes eventos presenciais da Fundação Cultural de Palmas

Em 2022 a FCP se fez presente em todas as áreas. Nas artes visuais, música, literatura, audiovisual e cultura popular. Seja através de contratações de artistas, realização de eventos, como na execução de projetos. Um ano marcado pelo retorno dos grandes eventos e o fortalecimento da política de iniciação às artes realizada pela Instituição. Para 2023, já estão planejados o lançamento de novos editais e a continuidade do fomento às produções culturais locais.

Na literatura, o projeto Roda Literária realizou dez edições dando suporte ao debate e ao lançamento de novos livros e escritores. “Este é um dos projetos mais importantes da Fundação Cultural de Palmas, pois apoia e promove a literatura, eu tive todo o apoio logístico e suporte para que o evento acontecesse. Toda uma estrutura e equipe envolvida para que o lançamento fosse possível”, contou o escritor Wolfgang Teske, durante o lançamento do seu livro ‘O Maior desafio – a implantação do primeiro complexo educacional em Palmas, Tocantins”.

Já no cinema e audiovisual o Cine Cultura continuou sendo a casa do cinema nacional e dos filmes que circulam fora do circuito comercial, a exemplo da exibição da Mostra de Cinema Coreano com a filmografia do diretor sul-coreano Hong Sang Soo, durante o I Festival da Cultura Coreana em Palmas, e dos filmes nacionais ‘Medida Provisória’ e ‘Marte Um’, além de grandes produções como ‘Top Gung’ e as reexibições de ‘Harry Potter e a ‘Câmara Secreta’ e ‘ET- O Extraterrestre’. Ao todo em 2022 o Cine Cultura reuniu um público de aproximadamente 16 mil pessoas e também foi palco para o lançamento das produções locais, como o Doc ‘ID Palmas – uma Capital que vive Cultura’ de Kécia Ferreira, e ‘O Comedy Club’, ambos com patrocínio da Fundação Cultural de Palmas.

Artes Visuais

Nas artes visuais, artistas locais encontraram na Galeria Municipal o espaço de acolhida para suas produções, com destaque para ‘O Sonho está sonhando a si mesmo’ da artista Solange Alves, financiada pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da FCP e a exposição ‘Palmas Digital’ do fotógrafo Nielcem Fernandes, também com recursos do Promic, que contou com audiodescrição e visitação virtual.

Já no segundo semestre, foi a vez da Galeria receber a exposição ‘Fendas Interpostas’ de Lara Faez, vencedora do Salão Palmense de 2021, além da exposição dos artistas contemplados pelo IV Salão Palmense de Novos Artistas.

Centro de Criatividade

Ampliação do número de vagas, 1.400 somente no segundo semestre, contratação de novos professores e técnicos, além da elaboração do Projeto Político Pedagógico Artístico Cultural dos cursos de iniciação às artes da FCP que permitiram que o ano fosse concluído com uma Mostra Criativa de Artes.

Realizada em todos os equipamentos de cultura da Fundação e integrada à programação de Natal, a Mostra surpreendeu o público e demonstrou os bons resultados do trabalho realizado em todas as linguagens artísticas, com destaque para a Cia de Teatro Fernanda Montenegro que voltou aos palcos com seis apresentações de ‘A Idade do Sonho’, de Tonio Carvalho sob direção de Cícero Belém.

É válido ressaltar que o Plano Político Pedagógico Artístico Cultural do Programa Municipal de Formação Artística e Cultural, a ser concluído em 2023, será um instrumento orientador de diretrizes para a promoção do ensino livre das artes, eficiente e contínuo como política pública, que deve melhorar ainda mais a qualidade dos cursos ofertados pela FCP.

Atualmente, a FCP promove cursos livres de artes no Centro de Ensino e Treinamento Artístico (Ceta), no Espaço Cultural de Palmas José Gomes Sobrinho, no Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, na Pracinha da Cultura e na Casa da Cultura Professora Maria dos Reis.

Equipamentos

Em 2022 a FCP também concluiu laudos técnicos e viabilizou recursos para a reforma de seus equipamentos de cultura, dentre eles o Theatro Fernanda Montenegro, que após a conclusão do laudo técnico sob responsabilidade do professor Dr. Fábio Henrique de Melo Ribeiro, consultor sênior Doutor em Ciências do Ambiente, mestre em Engenharia Civil, especialista em Patologia das Estruturas e Tecnologia do Concreto e diretor da Associação Brasileira de Patologia das Construções, está em processo de elaboração do projeto executivo para licitação já no início de 2023.

Eventos

Dois anos sem grandes eventos presenciais deixaram o palmense com saudade, levando-o a comparecer com entusiasmo ao retorno das festividades da Capital, a começar pelo aniversário de 33 anos de Palmas. Com shows da cantora Malusa, Pietro de Marque e do baiano Léo Santana, uma multidão foi ao Espaço Cultural José Gomes Sobrinho para comemorar.

E foi no aniversário de 33 anos que a Capital recebeu de presente a inauguração do Parque das Artes. Contíguo ao Espaço Cultural José Gomes Sobrinho o local funcionará como um Museu a Céu aberto onde as Artes Visuais se somarão a lojinhas de artesanato, galeria, sebos e cafés em mais um local de arte, cultura e convivência em Palmas.

O primeiro monumento do Parque das Artes, ‘Para Sempre Luz’, em homenagem às vítimas da covid-19 na Capital, foi inaugurado em novembro, junto com a decoração de Natal, uma obra para refletir e para eternizar as lembranças daqueles que se foram.

Mas, antes de falar sobre o Natal, é preciso lembrar do Arraiá da Capital, ano passado voltou a acontecer em junho, de 21 a 27, presencialmente e com as juninas completas. A Festa Junina mais tradicional do Tocantins chegou a sua 30º edição em grande estilo e com muito a comemorar. Em 2022 foi o ano de matar a saudade e lembrar as demais edições do Arraiá, com o museu, exposição fotográfica, coreto do forró, Falamansa e a Cafundó do Brejo, a primeira Junina vencedora do Arraiá da Capital, em 1992, mais uma vez Campeã, com o enredo ‘Amor pelo São João’.

E teve também as crianças no cinema e as crianças fazendo cinema no VII Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela, que também retornou ao formato presencial, levando alunos das escolas de Palmas a produzirem seus próprios filmes e a se verem na grande tela. Vinte e sete curtas-metragens participaram do Festival. Eles concorreram nas Mostras Competitivas Jovem Cineasta, Jovem Realizador, Universitária, Brasil na Tela e Internacional Você na Tela. O Festival também premiou as melhores histórias escritas por estudantes residentes em Palmas na primeira realização do concurso de roteiro.

Natal Cidade Encantada

Assim, chegou o final de ano e mais uma vez o Parque da Artes cedeu espaço para a magia do ‘Natal Cidade Encantada’, com uma decoração temática e uma vasta programação de apresentações artísticas que atraiu milhares de pessoas, sendo o ponto de encontro das famílias da Capital. Taquaralto e os distritos de Taquaruçu e Buritirana também contaram com decoração e programação especial.

Para encerrar, o palmense celebrou o Ano Novo na Praia da Graciosa, com Léo Pinheiro, Projeto 1+1, Dj Matheus e César Menotti e Fabiano, em uma festa segura, alegre e para todos.

Em 2023 a Fundação Cultural de Palmas contará com mais recursos e além de retomar os projetos contínuos, prepara novos editais, projetos e ações, para que a cultura esteja sempre presente na vida da Capital. “Estamos trabalhando para que o próximo ano seja ainda mais vibrante na cultura de Palmas. Se 2022 foi o ano dos reencontros, 2023 continuará com mais oportunidades de encontros, produções e projetos”, conclui o presidente da FCP, Giovanni Assis.

Edição: Deni Rocha/Secom