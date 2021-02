AMTT e AGRF elaboram plano de ação para a execução de melhorias no tráfego em Gurupi

O presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, em conjunto com o superintendente da Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF), Colemar Câmara, se reuniram com os representantes da BRK Ambiental, Orley Lira, Osailton e Geraldo; e do DNIT – Unidade Local, Gledson Castro, para discutirem ações para Gurupi de forma integrada. A reunião ocorreu na manhã desta terça-feira, 9.

Na ocasião foi elaborado um Plano de Ação Integrado, no qual foram adequadas às necessidades para interdições de vias, a fiscalização de obras civis em vias públicas, a execução de sinalização e manutenção viária na zona urbana do município. O intuito é dar maior efetividade e aperfeiçoar as atividades de cada órgão.

Segundo o presidente da AMTT, Sargento Jenilson, “a reunião ajudou a alinhar demandas importantes para a mobilidade urbana em Gurupi”. Já o Superintendente da AGRF, Colemar Câmara, disse que, “Esta integração facilitará o melhor acompanhamento dessas ações na cidade por meio da fiscalização dos serviços prestados pela concessionária”.

Os representantes da BRK demonstraram total interesse em diminuir, o máximo possível, os prazos e os trechos de interdições com as obras de ampliação da Rede de Esgoto e melhoria da rede de Água. “Vamos buscar otimizar essas ações pontuais e obedecer aos prazos legais, de forma que possamos, juntos, executar um serviço de qualidade para a cidade”, afirmou o Engenheiro de operações, Orley Lira.

O representante do DNIT confirmou apoio na integração das ações e informou que estará, em breve, executando a revitalização da malha asfáltica da Avenida Goiás e na rua 13, que fazem parte da continuação da BR-242 com a BR-153, e que cruza a zona urbana da cidade.

O presidente da AMTT acrescentou que “essa integração de ações é uma meta da atual gestão, que por meio da Prefeita Josi Nunes e do Vice Gleydson Nato buscam otimizar recursos e eficiência nas ações”, concluiu.