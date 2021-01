Ambulatório Municipal faz mais de 13 mil consultas em 2020 e zera agendamentos

Quando um paciente busca atendimento em uma unidade básica de saúde e o médico indica uma consulta especializada, ele é direcionado para o AME (Ambulatório Municipal de Especialidades). Em 2020, mesmo diante de 10 meses de pandemia e a suspensão das consultas presenciais, a unidade equilibrou a oferta e demanda por consultas e exames, assegurando que todo paciente tivesse acesso às especialidades ofertadas. O ambulatório é administrado pela Prefeitura e gerido pelo ISAC (Instituto Saúde e Cidadania).

“Foi um trabalho de gestão intenso das consultas e aproveitamos o período de atendimentos reduzidos nas UBS, ambulatório do Estado e consequente baixa procura pelo serviço especializado. Diante deste cenário, conseguimos fazer as adequações necessárias no fluxo e alcançar esse equilíbrio”, explicou o diretor-geral das unidades ISAC em Araguaína, Waldemar Cardoso.

Atendimentos assegurados

Em 2020, o AME realizou mais de 13.400 consultas simples, quase 850 consultas com procedimentos (pequenas cirurgias) e mais de 7.860 exames. Dentro do total de consultas (primeira vez e retorno), mais de 4.200 delas foram feitas pelo sistema de TeleMedicina.

De acordo com o balanço feito pelo ISAC, Cardiologia e Ortopedia são as especialidades mais demandadas. Ultrassonografia e Eletrocardiograma foram os exames mais realizados. A coordenadora do ambulatório, Samantha Vitorino, lembrou que 2020 foi um ano especialmente desafiador porque, assim que a pandemia começou, os atendimentos presenciais precisaram ser suspensos.

“Durante esse período, trabalhamos com a TeleMedicina, as consultas por videoconferência e demais acompanhamentos por telefone e mensagens. O ISAC já tinha esse recurso em uso no Hospital Municipal e trouxemos para o ambulatório. Dessa forma, asseguramos atendimento a todos”, comentou a coordenadora.

Fazendo mais

ISAC e Prefeitura têm pactuado, mensalmente, uma quantidade de consultas e exames para cada especialidade. Em algumas delas, a demanda por atendimento em vários momentos estava maior que a oferta, por isso a organização social agiu para equilibrar essa relação.

“Buscamos compensações em outras especialidades cujas demandas eram menores. Dessa forma, não houve custo a mais pelo serviço e todos os pacientes agendados foram atendidos”, ressaltou a gerente financeira das unidades ISAC Araguaína, Suzane Neves da Silva.

Até o dia 19 de janeiro de 2021, todas as demandas por consultas, procedimentos e exames no SISREG estavam dentro do total de atendimentos ofertados no ambulatório, o que garante que o paciente que buscar a especialidade será agendado e atendido conforme a organização das consultas, sem precisar aguardar nova abertura de vagas.

Especialidades e exames oferecidos

Hoje, o Ambulatório Municipal de Especialidades oferece consultas nas áreas de Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Pequena Cirurgia, Clínica Médica, Otorrinolaringologia, Reumatologia, Dermatologia, Gastrologia, Endocrinologia, Neurologia, Geriatria, Ortopedia, Pediatria, Psiquiatria, Pneumologia e Cirurgia Pediátrica.

Os exames oferecidos são: Colonoscopia, Endoscopia, Retossigmoidoscopia Polipectomia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Ecocardiograma Infantil, Ecocardiograma Cirurgia Pediátrica, Eletroencefalograma, Holter, Teste Ergométrico e Ecocardiograma Adulto.