Alunos dos cursos de iniciação às artes da FCP começam suas atividades

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

É tempo de formar novos artistas e nesta quarta-feira, 08, os alunos dos cursos de iniciação às artes da Fundação Cultural de Palmas (FCP) começaram as atividades conforme o cronograma de aulas. Este semestre a FCP disponibilizou 800 vagas distribuídas nas diversas regiões da Capital, sendo que há vagas remanescentes no Espaço + Cultura na Arse 131, Pracinha da Cultura no Morada do Sol II e na Casa de Cultura Professora Maria dos Reis, em Taquaruçu. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de fevereiro, nos locais da oferta de cursos.

As aulas fazem parte do programa de formação artística da FCP, que oferta cursos nas modalidades de desenho, pintura em tela, pintura em aquarela, teclado, contrabaixo elétrico, teatro, balé, jazz, dança contemporânea, danças urbanas, dança de salão, prática de conjunto, canto popular, flauta doce, violão, canto lírico e sanfona (Acordeom).

O presidente da Fundação Cultural, Giovanni Assis, recepcionou os alunos de desenho no primeiro dia de aula. “Iniciamos hoje o ano letivo de 2022, tivemos que fazer adequações de horário e de quantidade de inscrições, mas a gente acredita que é um processo transitório. Foi importante retornar ao semipresencial no semestre passado e pretendemos retornar com força total no próximo, se os protocolos sanitários permitirem”, disse Giovanni.

Vagas remanescentes

Até o dia 25 de fevereiro, as inscrições ficarão abertas para os seguintes locais:

Espaço + Cultura: Quadra 1.304 Sul (ARSE 131), APM 25, 25 e 27, Rua 08; Telefone: 3212-7315:

Cursos: Pintura em aquarela; desenho; teatro; balé; teclado e canto popular

Pracinha da Cultura; Av. dos Navegantes, Nº17, Setor Morada do Sol II, Taquaralto; Telefone: 3212-7316

Cursos: Dança de salão; dança contemporânea e teatro infantil.

Casa da Cultura Professora Maria dos Reis – Taquaruçu: Endereço: Praça Joaquim Maracaípe Telefone: 3212-7313;

Cursos: Dança de Salão; dança contemporânea e teatro infantil.