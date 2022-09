Alunos de escolas de Palmas participam do 1º Concurso de Frases e Desenhos

Por Assessoria

Com o objetivo de levar informações e orientações à comunidade escolar sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, foi lançado na manhã desta terça-feira, 27, na ETI Anísio Teixeira, o 1º Concurso de Frases e Desenhos, promovido pela Central Estadual de Transplante do Tocantins (Cetto) em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed) e Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

O lançamento do concurso aconteceu nesta terça-feira, data em que se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos e contou com a participação da Banda Musical da ETI Eurídice Mello e apresentação teatral de alunos da ETI Anísio Teixeira que abordou a temática da doação de órgãos. O evento foi encerrado com uma palestra ministrada pela equipe da Cetto, enfatizando a importância do diálogo familiar acerca do tema.

A superintendente de Gestão e Apoio Escolar da Semed, Jucylene Dias, afirmou que a doação de órgãos e tecidos é um tema vital para sociedade e que essa pauta deve ser repercutida não só nas escolas envolvidas no concurso, mas em todas as unidades educacionais. “Alcançar os alunos com essa campanha é fundamental para disseminar conhecimento, contribuir para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Quanto mais pessoas abraçarem a causa e estiverem conscientes da importância de serem doadores, mais vidas poderão ser salvas”, afirmou.

A representante da Cetto, Suziane Aguiar, agradeceu pela parceria firmada entre as redes para a promoção do concurso. “Estamos felizes porque por meio desses alunos conseguiremos disseminar mais conhecimento sobre a doação de órgãos e tecidos, um tema muito importante para a nossa sociedade”, disse.

O concurso

Com o tema ‘Doação de órgãos: a vida pode continuar’, o concurso destinado a alunos de oito escolas públicas da Capital, sendo quatro da rede municipal e quatro da rede estadual, surgiu da necessidade de levar informações e orientações à comunidade escolar sobre a importância da doação de órgãos e tecidos como forma de contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas ações solidárias e cooperativas.

Os trabalhos elaborados pelos alunos nas categorias Desenho destinado para alunos do 6º e 7º ano e a categoria Frase para alunos do 8º e 9º ano, serão avaliados e os três primeiros colocados, além de terem seus trabalhos utilizados nas campanhas da Cetto, ainda receberão a seguinte premiação:

Categoria Frase

1° lugar: Uma caixa de som Bluetooth, medalha de ouro e certificado

2º lugar: Um fone de ouvido, medalha de prata e certificado

3° lugar: Poupança de R$ 100,00, medalha de bronze e certificado

Categoria Desenho

1° lugar: Uma caixa de som Bluetooth, medalha de ouro e certificado

2º lugar: Um fone de ouvido, medalha de prata e certificado

3° lugar: Poupança de R$ 100,00, medalha de bronze e certificado