Alunos da rede municipal de Gurupi se preparam para o Saeb

Cerca de 1.050 alunos espalhados por 14 unidades de ensino da rede municipal da Educação de Gurupi passaram por uma maratona de aulas presenciais preparatórias para o exame do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O agendamento para a aplicação dos testes em Gurupi ficou a cargo das diretorias das escolas e as provas serão realizadas em horário regular de aula e começarão no próximo dia 17.

Para familiarizar os alunos com o conteúdo e a dinâmica do exame, a Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), implementou um simulado local, um teste preparatório para o exame nacional. Com o Sistema de Avaliação da Educação de Gurupi (Saeg) os alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental tiveram que responder a cadernos de provas.

Após essa etapa, as escolas deram continuidade a essa preparação colocando em prática na rotina escolar os chamados aulões. “Essas aulas são essenciais, fica muito mais fácil entender o conteúdo. Eu estava com dificuldade em alguns pontos, mas com o reforço dos aulões passei a ter uma noção melhor, principalmente na parte textual, em ter foco, concentração e um entendimento claro da leitura”, disse Marlon Guilherme de 15 anos que estuda o 9° ano na Escola Municipal Professora Ilsa Borges Vieira.

Expectativa

A professora de língua portuguesa, Adriana Rufo explica que as aulas específicas estão bastante focadas nas dificuldades de aprendizado diagnosticadas nos estudantes. “Nós marcamos bastante os descritores, os indicadores para que essa prova tenha um bom resultado. São diversos tipos de gêneros textuais entre temas, teses, objetivos de textos, tudo muito direcionado a prova do Saeb”, ressaltou.

Para o diretor de Gestão Pedagógica, Jônatas Barreto, o período de ensino na pandemia pode se refletir nos resultados do exame. “A perspectiva da Educação Municipal e que consigamos manter as nossas metas, mesmo sabendo das dificuldades relacionadas a pandemia por todo esse período em que os estudantes estiveram estudando de forma remota, portanto, queremos manter os nossos índices ou até bater as metas que foram determinadas a Gurupi”, disse.

Áreas

Três grandes áreas serão avaliadas pelo Saeb sendo língua portuguesa, matemática e ciências. O exame ocorre a cada dois anos para alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. O resultado é um dos fatores que irão determinar as notas da rede pública municipal de Gurupi no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

“É um processo muito importante visto que o Saeb é que determina nossos resultados educacionais, portanto, todos os nossos esforços nos últimos meses, a aplicação da nossa avaliação municipal, o Saeg foi para que esse aluno tivesse o mais próximo possível das avaliações externas. Trabalhamos para que esse estudante estivesse o mais preparado possível, e que essa avaliação traga resultados satisfatórios para o município”, ressaltou Amanda Costa, Secretária da Educação de Gurupi.