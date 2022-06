Aluno da rede municipal se classifica em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Shogi

O estudante João Victor Souza Braga, do 8º ano da Escola de Tempo Integral Padre Josimo Morais de Sousa, em Palmas, conseguiu a primeira colocação na categoria sub-14 no Osho Sen – Campeonato Brasileiro de Shogi. Na categoria absoluta, João obteve a 20ª posição. O tradicional torneio é promovido pela Associação Brasileira de Shogi, em São Paulo (SP), e já está na sua 49ª edição. Foi realizado on-line pela primeira vez este ano, o que permitiu a participação dos praticantes deste jogo de tabuleiro da escola palmense.

O Shogi, também conhecido como Xadrez Japonês ou Jogo dos Generais, é um jogo de estratégia de tabuleiro para dois jogadores, sendo a variante japonesa mais popular do Xadrez tradicional.

Em um torneio de alto nível, os alunos tiveram a oportunidade de enfrentar os melhores jogadores da modalidade no Brasil, o que torna ainda mais relevante a participação do estudante de Palmas. É mais um resultado positivo do projeto pedagógico ‘Shogi na Escola’, desenvolvido pelo professor Luciano Sanches Teixeira junto aos alunos da ETI Padre Josimo. Luciano está entre os 12 finalistas da segunda edição do Prêmio Professor Transformador, cujo objetivo é valorizar o trabalho dos educadores e promover projetos transformadores alinhados às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A prática deste jogo de tabuleiro foi levada para a sala de aula a partir da sugestão de uma aluna e despertou o interesse dos demais colegas. O projeto assumiu um formato multidisciplinar apoiando-se em diferentes áreas de conhecimento, incluindo língua estrangeira com a tradução de material teórico, e artes, com a confecção dos tabuleiros em desenho e pintura, além das possibilidades de intercâmbio cultural.

“Este foi o meu primeiro torneio, e já tive a oportunidade de enfrentar os melhores. O Shogi se torna cada vez mais interessante com a prática, e nos fazer perceber o aprendizado que há em cada vitória, e principalmente nas derrotas”, considera João Victor, que já se prepara para novos desafios.