Alex Kawano, pré-candidato a deputado federal, abraça causa dos agricultores do assentamento São João e destaca o que pode ser melhorado no segmento

Por Ascom

‘’Vamos terminar o que foi começado lá atrás!’’. Essas foram as palavras que o pré-candidato a deputado federal, Alex Kawano (PTB), utilizou para falar da situação do assentamento São João, em Palmas. O empresário visitou a região nesta quinta-feira (11) e observou que o local não está em boas condições.

Uma das bandeiras que o pré-candidato defende é a do desenvolvimento agrícola no estado, e principalmente o apoio do Poder Público à agricultura familiar, que faz parte da realidade de muitos tocantinenses, por isso o cenário do assentamento o incomodou tanto.

‘’Muitos equipamentos quebrados e o projeto de irrigação praticamente abandonado, é uma pena! O assentamento São João deveria ser um exemplo pro estado…’’, destacou Kawano.

PROJETOS

Ainda sobre a situação do São João, Alex complementou: ‘’Esse espaço deveria estar sendo utilizado para ajudar diversas famílias e fazê-las ter uma renda no final do mês, mas pelo que pude ver, nada disso está acontecendo direito. Espero que haja, urgentemente, a implantação de um projeto aqui para que os moradores possam retomar seus trabalhos e melhorar a qualidade de vida de suas famílias’’.

‘’Vamos continuar lutando para que aqui [assentamento São João] seja um lugar produtivo, como foi projetado para ser’’, finalizou Kawano.