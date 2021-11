Aleto promove palestra sobre prevenção a câncer de próstata e métodos de cura

O médico Ricardo Ferro, mestre e doutor em Urologia, vai realizar palestra na próxima terça-feira, dia 9, às 14 horas, sobre câncer de próstata e os benefícios da cirurgia robótica. Marcado para ocorrer no auditório da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), o evento faz parte do Novembro Azul, mês de conscientização a respeito da doença.

“Estamos aproveitando o período com vistas a difundir a responsabilidade que todos precisamos ter para combater a doença. Para isso, é importante fazermos a prevenção e, principalmente, não termos medo de enfrentar os exames”, alertou o presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (União Brasil). Para ele, a presença de todos os servidores e da comunidade em geral é importante, a fim de conhecer as novas tecnologias empregadas no tratamento da doença.

“O médico vai falar também sobre a cirurgia robótica. Essa técnica foi desenvolvida para realizar cirurgias cada vez mais complexas de forma menos agressiva possível”, informou o idealizador do evento Belmiro Gregório, jornalista que recebeu o diagnóstico há 12 anos. No entanto, a cura só aconteceu após realização da cirurgia pelo método robótico, realizada em Belo Horizonte no ano de 2017.

Segundo especialistas, o câncer de próstata é o tumor mais frequente entre homens, depois do câncer de pele. Conforme a idade da pessoa aumenta, crescem as chances de adquirir a doença. Outros fatores de risco são o histórico de câncer de próstata na família e a obesidade. Dados do Ministério da Saúde mostram que esse tipo de câncer foi a segunda causa de morte por câncer no Brasil.

Perfil

Ricardo Ferro nasceu em Palmeira dos Índios, Alagoas. Após formar-se em Medicina, obteve aprovação no Concurso de Residência Médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Lá cursou Cirurgia Geral, Cirurgia Vídeo-Laparoscópica e Urologia.

Em 2007, tornou-se Mestre em Cirurgia pela Faculdade de Medicina da UFMG. No ano seguinte, foi aprovado para o Doutorado na mesma instituição. Em 2009, veio a aprovação em primeiro lugar para a única vaga de urologista da Polícia Militar do Distrito Federal, onde hoje exerce o cargo de Major Médico e Chefe da Clínica de Urologia do Centro Médico.

Depois de ter feito vários cursos e treinamentos, incluindo no Global Robotics Institute (Prof. Vipul Patel), no Florida Hospital, tem se dedicado à Cirurgia Robótica em Urologia.