Agrotins 2023 contará com a participação de uma agência de exportação no Pavilhão do Desenvolvimento da Sics

Na manhã dessa segunda-feira, 6, a secretária Executiva da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Geanny Pinheiro, recebeu o coordenador da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) na região Norte, Essio Lanfredi Neto, em reunião para apresentar propostas de desenvolvimento para as empresas do Estado.

Na ocasião, o coordenador apresentou as ações estratégicas do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), e também aproveitou para alinhar a participação da Apex na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023).

“É uma oportunidade muito especial estarmos aqui, para alinhar e mostrar as ações que temos feito para o desenvolvimento do Estado, por meio do PEIEX. E outro ponto que viemos alinhar é a possibilidade de trazermos um Projeto Setorial voltado para a vocação do Estado no setor de carnes, temos como objetivo apresentar esse projeto para as empresas locais, e incentivá-las a participar das ações promocionais oferecidas nos nossos projetos”, afirmou Essio Lanfredi Neto.

Para a secretária executiva da Sics, a reunião foi muito importante para alinhar sobre as ações que a Apex está desenvolvendo no Estado.

“Estamos trabalhando para o desenvolvimento empresarial do nosso Estado, e essa parceria é muito importante, pois tenho certeza que os projetos apresentados trarão inúmeros benefícios para as empresas do Tocantins e isso é essencial para aumentarmos os canais de vendas e alcançarmos novos mercados”, destacou a gestora.

Participaram também da reunião, o gerente de Competitividade da Apex, João Gabriel Solar; o professor Ítalo Beltrão; o coordenador do projeto Tocantins Pelo Mundo, a superintendente de Desenvolvimento Econômico, Elaine Assis; o diretor de Atração e Investimento e Desenvolvimento estratégico, Athus Oliveira; e a gerente de Desenvolvimento de Exportação, Andrea Murakami.

ApexBrasil

A ApexBrasil atua para promover os produtos e os serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

Para atender a região Norte, a agência possui escritório em Belém (PA), que atende as demandas dos estados do Pará, Amapá, Tocantins, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Suas ações incluem não só atendimento e capacitação, como promoção de eventos de negócios e publicação de informações estratégicas de mercado baseadas nos estudos de inteligência de mercado produzidas pela ApexBrasil.

Os Projetos Setoriais da Apex fazem parte das ações que visam à promoção da indústria brasileira no mercado internacional. Essa iniciativa é desenvolvida em parceria com as associações empresariais que representam os setores produtivos.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate