Agrotins 2022 tem horário de funcionamento definido

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), que ocorrerá de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional, terá o horário de funcionamento das 9 às 19 horas, para o público visitante durante os dias da feira. A expectativa é que cerca de 120 mil pessoas circulem pelo parque nos cinco dias de evento.

Considerada a maior feira de agrotecnologia da região Norte do país, os visitantes que forem à feira terão acesso a palestras que irão ocorrer nos auditórios, Beija-flor e Jaburu, e ainda poderão conferir palestras, minicursos, rodas de conversa e exposição de pesquisas, projetos e tecnologias do agro, nos pavilhões da feira.

A feira terá a participação de empresas e instituições governamentais ligadas a pesquisas de campo no segmento agropecuário e serão apresentadas, em vitrines, as inovações tecnológicas. Contará ainda com uma rádio exclusiva com programação durante todos os dias, com entrevistas, destaques e informações sobre a feira. Além dos estandes, vitrines e pavilhões, a feira terá estacionamento amplo, banheiros, restaurante e lanchonetes.

Agrotins

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), com o tema Integrar: Intensificar e Preservar, tem como objetivos apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a continuar produzindo uma agricultura sustentável.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições de governo, pesquisas e educacionais, entre outras.

