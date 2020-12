Agricultura promove webinar sobre confinamento de bovinos

Com o tema Confinamento, uma alternativa viável, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), pecuaristas e parceiros irão realizar nesta quarta-feira, 2, a partir das 19 horas, o webinar que vai debater temas como Confinamento sustentável; Modelo de confinamento e desafios para exportação; Parcerias, desafios e oportunidade para o mercado da carne e Futuro do confinamento de bovinos no Brasil.

De acordo com o secretário da Seagro, Thiago Dourado, que estará participando como moderador, o confinamento no Tocantins é uma das atividades da pecuária que vêm crescendo nos últimos anos. “Os pecuaristas estão apostando neste segmento, por ser uma atividade rentável e promissora, portanto o Governo do Estado incentiva a criação de bovinos em confinamento, o que consiste no Sistema de Produção Integrada, com manejo e sanidade, que traz a garantia da qualidade dos animais para o abate, um segmento em expansão no Tocantins”, afirma.

Para o gerente de biotecnologia animal da Seagro, Romão Vidal, este sistema de criação de animais tem suas vantagens produtivas. “Os animais são em lotes, onde são alimentados e tratados em piquetes ou currais fechados, evitando que os animais percam peso e, consequentemente, o valor no mercado”, destaca.

No Tocantins, o confinamento bovino se concentra, principalmente, nos municípios de Araguaína, Paraíso do Tocantins e Gurupi.

Acesso

O webinar será exibido na plataforma do YouTube, no canal da Secretaria da Agricultura: seagrotocantins.