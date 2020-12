Agricultores familiares de Palmas recebem apoio para o plantio da safra 2020/2021

A preparação de áreas destinadas à agricultura familiar em Palmas está em fase avançada e o plantio da safra 2020/2021 já teve início. Cerca de 400 dos 800 hectares que tiveram seus projetos produtivos aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Município (Seder) receberam maquinário para o gradeamento do solo.

Nesta semana a ação acontece nos Projetos de Assentamento (P.A) Três Penas e Sítio, sendo que neste último, além do preparo da terra foi feito o plantio de milho e adubação para cultivo de arroz, que foi realizada em parceria com a Embrapa e Governo do Estado, com parte da produção a ser destinada para a pesquisa e o restante terá como destino as escolas municipais do campo.

O trabalho da Seder de apoio a preparação do solo segue até dia 20 de janeiro. Neste processo também são coletadas informações pessoais, dados da propriedade como localização, tamanho total da área a ser cultivada, tecnologia adotada e tipo de cultura plantada.

Apoio técnico

A Prefeitura de Palmas oferece o auxílio à agricultura familiar com maquinário e tratorista para áreas de 10 mil metros quadrados (equivalente a um hectare (ha) de terra), para cada produtor. “Nosso objetivo é promover a agricultura familiar oferecendo assistência técnica de qualidade para que esses produtores possam consumir e colocar esses produtos nos mercados e feiras da Capital”, explica o titular da Seder, Roberto Sahium.

Em todas as etapas, desde o preparo do solo até o plantio, a equipe da pasta orienta sobre a melhor cultura para a região, a quantidade de adubação, espaçamento, variedade, profundidade e qualidade da semente. O plantio é responsabilidade do produtor, mas caso necessite de orientação, a Seder envia uma equipe para auxiliar. Após o cultivo, a pasta acompanha o desenvolvimento da lavoura e também da colheita.

Na agricultura familiar da Capital entre as culturas mais predominantes estão a mandioca, milho, arroz, feijão, abóbora, sorgo e pastagens.