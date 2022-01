Ageto reconstrói bueiro que se rompeu a 5 km de Campos Lindos, na TO-020

A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) liberou o tráfego na TO-020, no trecho entre Campos Lindos e Serra do Centro. O trecho é importante rota de escoamento da produção agrícola daquela região. O Órgão reconstruiu todo o corpo de aterro e recolocou os tubos do bueiro na TO-020, a 5 km de Campos Lindos, onde as chuvas torrenciais romperam a pista no último dia 13.

Rapidamente, a Residência Rodoviária de Araguaína resolveu o problema e o fluxo de veículos voltou ao normal. “Foi uma solução de forma paliativa. Fizemos o bueiro e a rodovia no local, mas não se pode considerar um reparo definitivo, porque não havia como usar o cimento, uma vez que, para isto, precisava de estiagem e tempo para a cura do mesmo”, explica o residente Maurício Pedro de Oliveira.

Após recompor o bueiro, foi refeito todo o corpo de aterro do local, desde o leito, sub-base, base e revestimento primário. Tudo para dar mais sustentação na sub-base para minimizar o risco de uma nova erosão. Na sequência, foi refeito o leito natural e houve a liberação do fluxo de veículos no trecho.

“Há mais de 20 anos, não chovia com essa intensidade no Tocantins. A Ageto está alerta e buscando solucionar da forma mais emergencial possível, os problemas causados pelas condições climáticas em nossas rodovias estaduais”, explica o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.

O rompimento da rodovia aconteceu no último dia 13, após dois dias seguidos de chuvas fortes na região. A Ageto imediatamente atuou para resolver o problema ocasionado na via, acionando a equipe de manutenção do trecho.

Além desse serviço, está sendo realizada a manutenção de todo o trecho de 28 km com patrolamento, dos quais 13 km estão prontos até o momento.

Durante a supervisão da Ageto, não foram observados danos ao meio ambiente no local do rompimento, porém, toda a parte da rodovia que rompeu foi levada pela força das águas do curso hídrico transpassado.