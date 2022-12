Agentes de Trânsito e GMP atuarão durante a programação do ‘Natal Cidade Encantada’

Autor: Redação Secom

A Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) farão a segurança e ordenamento do tráfego nos locais de grande concentração de público durante o ‘Natal Cidade Encantada,’ No próximo sábado, 3, os agentes públicos irão atuar no evento de acendimento das luzes no Ginásio Ayrton Senna, com programação das 19 às 23 horas.

O controle de tráfego será feito na Avenida Teotônio Segurado com a Avenida L0-05, no Espaço Cultural, que terá estrutura fixa nesse período e programação cultural, sempre às sextas e sábados, entre 19 e 23 horas. A Guarda Metropolitana estará presente no Parque Cesamar, onde fica a Casa do Papai Noel e Espaço Boticário, abertos à visitação e com a presença do Papai Noel, sempre as sextas e sábados. Viaturas estarão apostas também no distrito de Buritirana, onde a programação acontecerá das 18h30 às 21h, no formato itinerante e com apresentações culturais, assim como no distrito de Taquaruçu, também com programação itinerante, das 19h às 22h.