Agentes de Trânsito de Palmas participam das últimas aulas práticas de curso de atualização

Cerca de 40 agentes de Trânsito e Transporte da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) participaram na manhã desta segunda-feira, 08, de aulas práticas de Direção Veicular no Kartódromo Rubens Barrichello, região Sul de Palmas. As aulas fazem parte da programação dos últimos dias do Curso de Atualização para agentes de Trânsito e Transportes municipais, que teve início no dia 19 de outubro, e se encerra nesta terça-feira, 09.

No Kartódromo Rubens Barrichello, antes de irem para as aulas práticas, os agentes municipais receberam orientações do instrutor tenente-coronel Rodrigo Marques sobre situações de risco, tais como uso adequado dos pedais, maneira correta de segurar o volante, como preparar-se para uma situação de risco, dentre outras instruções.

Na pista, os agentes realizaram várias manobras nas viaturas, com simulações de manobras slalon simples e duplos, desvio de obstáculos em situação de emergência, frenagem de emergência, slalon duplo, que trabalha a maneira correta de fazer o giro do volante, dentre outras.

A agente de Trânsito e Transporte, Júnia Ferreira, falou dos conhecimentos adquiridos durante a capacitação e das expectativas ao voltar atuar nas ruas da Capital. “Vamos trabalhar para fazer o melhor no atendimento à população, quanto à segurança viária, pois durante o curso obtivemos um maior conhecimento da legislação e suas atualizações, como identificar veículos roubados e adulterados, bem como fazer um auto de infração de forma mais eficaz”, disse.

O instrutor tenente-coronel Rodrigo Marques elogiou a participação dos agentes de Trânsito e Transportes no curso. “Com certeza eles estarão muito mais preparados para exercerem suas atividades legalmente, e o melhor de tudo, sabendo fazer para depois cobrar”, disse.

Para a superintendente de Trânsito e Transportes, Valeria Oliveira, o Curso de Atualização dos Agentes de Trânsito agrega valores e desenvolve cada vez habilidades específicas para o cargo assegurando a qualidade e a eficiência na execução dos serviços. “A capacitação profissional continuada protege a instituição principalmente com novas tecnologias e alterações em legislações dando mais recursos aos agentes para prestar um serviço de referência e qualidade à sociedade palmense”, disse.

Capacitação periódica

Promovido pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), o Curso de Atualização de Agentes de Trânsito e Transportes de Palmas deve ser realizado a cada três anos em cumprimento à determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que determina a capacitação periódica de profissionais que exercem as atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.