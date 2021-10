Agentes da Democracia: Justiça Eleitoral realiza ação em Porto Nacional

Dando continuidade às ações do Projeto Agentes da Democracia: Formação de Eleitores e Políticos do Futuro, a equipe da 3ª Zona Eleitoral de Porto Nacional realizou, nesta quarta-feira (27/10), ação de conscientização e educação de jovens eleitoras e eleitores tocantinenses – estudantes da Escola Estadual Irmã Aspásia.

O evento contou com bate-papo sobre importância do voto consciente, segurança do processo eleitoral e o papel de cada jovem na sociedade. Para deixar a conversa mais dinâmica, foi realizado um jogo de tabuleiro com questões relacionadas ao cotidiano dos jovens eleitores para fomentar valores relacionados à democracia e cidadania. “O programa foi bastante necessário e importante tanto a mim, quanto a outros jovens, para sabermos a importância de votar e de tirar o título”, destacou Naiélly Miranda, estudante do 3º ano do ensino médio.

Ao todo, 50 estudantes de ensino médio participaram da ação. Para a diretora da unidade escolar, Gláucia Thron, a parceria entre as escolas e as entidades públicas são relevantes para despertar o jovem para o seu papel na sociedade, principalmente em relação à sua inserção no contexto político. “Muitos jovens acham essa uma realidade muito distante da deles, e na verdade não é. Ela é muito presente. Eles podem estar se preparando ainda na escola para que futuramente sejam inseridos na vida pública, que participem das eleições – como candidatos ou eleitores, de forma cidadã e mais democrática”, disse.

Cronograma

Seguindo com a programação, no 4 de novembro o projeto será levado aos alunos do Colégio Ribeiro de Castro, em Palmas; no dia 9 ao Colégio de Rio Sono (23ª ZE); e no dia 10 de novembro ao Colégio Estadual Elizângela Glória Cardoso, também na capital.