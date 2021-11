Agente Jovem: Fundação divulga lista dos classificados; a posse acontece dia 12

Após passar por entrevistas nas pastas onde irão atuar, a Faculdade Patativa do Assaré divulgou na noite desta quarta-feira, 03, a lista dos aprovados no processo seletivo para o programa de estágio remunerado, Agente Jovem, idealizado pela Fundação Municipal da Juventude de Porto Nacional. Ao todo, 60 classificados do ensino médio, técnico e superior, deverão tomar posse na Prefeitura de Porto Nacional no próximo dia 12 de novembro. Após a divulgação da lista, a Faculdade Patativa do Assaré convocará imediatamente os aprovados para que levem todos os documentos necessários e tomem posse. As bolsas para o Agente Jovem podem variar de R$ 400 a R$ 1 mil.

O Presidente da Fundação Municipal da Juventude, Murilo Ferreira, deu as boas vindas aos classificados e em nome do município afirmou que “toda a prefeitura de Porto Nacional está totalmente preparada para receber os aprovados no programa de estágio remunerado”, disse Murilo.