Agente de Prevenção aos Afogamentos vai contribuir com ações do Corpo de Bombeiros Militar na temporada de praias no Tocantins

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins está reforçando o trabalho de divulgação com as 137 prefeituras, para mais uma etapa do Curso de Formação de Agente Municipal de Prevenção aos Afogamentos. O trabalho começou em 2021 e conta com 32 pessoas formadas. A medida é a forma encontrada pela corporação para descentralizar as ações que, na maioria das vezes, ficam por conta dos guarda-vidas militares.

As inscrições para o curso estão abertas e prosseguem até a próxima quarta-feira, 18. A aula inaugural será dia 23 de maio, às 9 horas, e será transmitida via Google Meet.

O curso é destinado aos servidores ligados às defesas civis municipais e secretarias ou agências municipais de turismo, que serão capacitados para identificar e localizar as áreas balneares (praias, clubes aquáticos, balneários e assemelhados) em seus municípios, tendo como foco principal as praias oficiais do período de férias, pois são as que recebem o maior número de público.

O comandante do 1° Batalhão de Bombeiros Militar e tutor do curso, major Antônio Luiz Soares da Silva, explica que a capacitação a ser ofertada pelo Corpo de Bombeiros Militar vai permitir que os agentes identifiquem e interpretem os riscos de afogamento na localidade. “Uma ficha de avaliação de risco será preenchida e o servidor ainda vai fazer um croqui [mapa], indicando quais itens do sistema de prevenção aos afogamentos devem ser adotados, bem como orientar o gestor da área balneária sobre a melhor forma de fazer as implementações que visam à segurança dos turistas”, complementa.

O curso de formação e a implementação do sistema de sinalização dos pontos de riscos, nas áreas balneares, ganharam reforço com a publicação da Norma Técnica n° 34, no início deste mês, cobrando a existência de medida de segurança específica, como as placas que indicam as áreas de banho, áreas de risco, de movimentação de embarcações, adoção de guarda-vidas civis, entre outros.

“O Perfil do Afogamento Fatal no Tocantins aponta no sentido de que a implementação proposta pela NT 34 tem boas possibilidades de conferir uma redução considerável no número de mortes nesta natureza de ocorrência”, enfatizou o major.

Segundo o major Antônio Luiz Soares da Silva, o agente não se portará como um fiscalizador, mas como um agente de informação que prestará consultoria gratuita aos gestores das áreas balneares. O trabalho de fiscalização compete ao Comando de Atividades Técnicas (CAT), ligado ao Corpo de Bombeiros Militar.

O Curso de Formação de Agente de Prevenção aos Afogamentos é uma ideia do CBMTO, tendo em vista a impossibilidade de designar guarda-vidas para todas as localidades durante as temporadas de férias, quando milhares de turistas se deslocam para as mais de 80 praias oficiais e cerca de 500 áreas balneares em todas as regiões do Tocantins.

Em 2021, o CBMTO registrou 77 vítimas por afogamento no Estado. Este ano, entre janeiro e abril, já são 23 óbitos.

Acesso ao curso

O curso também será proporcionado por meio de Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) Camilo.

Para ter acesso aos conteúdos, os alunos deverão estar de posse de login e senha, após a confirmação da matrícula feita pela prefeitura da cidade, que enviará ofício, via e-mail, para o comando do 1° Batalhão de Bombeiros (1bbm@bombeiros.to.gov.br). No documento, deverão constar nome do aluno, RG, CPF, e-mail e contato telefônico (WhatsApp).

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate